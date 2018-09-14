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Объем рынка новых автобусов в России увеличился в январе-августе на 12% — до 8 тыс. машин
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Объем рынка новых автобусов в России увеличился в январе-августе на 12% — до 8 тыс. машин 

Агентство «Москва» + ещё 45 14 сентября 2018
Фото: Daily-Motor
Объем рынка новых автобусов в России в январе-августе 2018 г. по сравнению с тем же периодом 2017 г. увеличился на 12% и составил почти 8 тыс. машин. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«По итогам восьми месяцев 2018 г. объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) составил почти 8 тыс. единиц, что на 12% больше, чем за тот же период годичной давности», — говорится в сообщении.
Как уточняется, более 80% российского рынка занимает продукция традиционных отечественных производителей, что в количественном выражении составляет 6,7 тыс. автобусов. Десятая часть принадлежит китайским маркам (около 800 единиц). Далее следуют автобусы из Белоруссии с долей немногим более 5%. Результаты производителей из других стран выглядят намного скромнее (суммарно менее 100 единиц).
Отмечается, что наибольший рост продаж автобусов в России демонстрируют китайские бренды. Так, в январе-августе текущего года они выросли на 76% по сравнению с тем же периодом прошло года, а такие производители как Zhong Tong, Golden Dragon и Yutong, показывают рост рынка в 2-2,5 раза. Благодаря такой впечатляющей динамике, рыночная доля китайских марок увеличилась с в прошлогодних 6,3% до нынешних 10%. Иными словами, теперь каждый десятый продаваемый в России автобус — из Китая.
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