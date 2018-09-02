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Сбербанк повышает ставки депозитов
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Сбербанк повышает ставки депозитов 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Сбербанк 24 августа повысил ставки стандартных депозитов и ввел сразу два новых сезонных вклада — в рублях и долларах. Рублевый вклад «Онлайк» можно открыть в системе «Сбербанк онлайн» и в банкоматах госбанка. Ставки по нему — 6,5% годовых на один год и 6,7% при размещении средств на два года. Минимальная сумма вложений — 10 000 руб., открыть вклад можно до 24 сентября.
Этот вклад на 1,75-1,95 процентных пункта (п. п.) выгоднее лучшей ставки стандартного депозита Сбербанка «Сохраняй онлайн», однако ее можно получить только при вложениях от 400 000 руб. на 1-3 года. Самая высокая ставка этого вклада в отделениях — 4,5% годовых, на тех же условиях. Сбербанк регулярно делает сезонные предложения по депозитам: в этом году госбанк уже вводил сезонные вклады к Дню Победы и чемпионату мира по футболу.
Куда реже Сбербанк меняет ставки валютных вкладов. Однако в этот раз он предложил долларовый депозит «Весомая выгода», который можно открыть до 30 сентября в отделениях и онлайн. Ставки по нему зависят от срока вклада и его суммы, они составляют 1,5-3% годовых. Наиболее выгодный процент полагается тем, кто разместит минимум $150 000 на три года. Наименьшая возможная сумма вложений — $1000, минимальный срок — шесть месяцев. Максимальная ставка стандартного долларового вклада «Сохраняй» — 1,35% годовых.
Ставка стандартного рублевого вклада «Сохраняй» с 24 августа также выросла — на 0,1-0,4 п. п. (до 3,9-4,75% годовых при открытии онлайн). Больше всего была повышена доходность длинных вложений — на 1-3 года. Именно она стала максимальной для этого вклада. Ранее максимальная ставка вклада «Сохраняй» в рублях была для срока 6-12 месяцев. Максимальная ставка в отделении повысилась на 0,3 п. п.
Представитель Сбербанка не смог объяснить, для чего банк повысил ставки вкладов. Аналитик BCS Global Markets Елена Царева полагает, что повышение ставок Сбербанка укладывается в рыночный тренд: «К тому же сезонные вклады — это хороший инструмент маркетинга». По словам Царевой, у Сбербанка хорошая ситуация с ликвидностью, при этом в июле портфель розничных депозитов снизился на 0,1% по сравнению с июнем.
Но за первые семь месяцев с начала года депозиты в банке выросли на 1,9% до 12,4 трлн руб., следует из его июльской отчетности по РСБУ.
Чем ответят другие
Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по размеру депозитов за вторую декаду августа не поменялась — она составляет 6,32% годовых. С начала 2018 г. ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. С ноября прошлого года максимальная ставка снижалась. В начале июня она достигла 6,05% годовых, но потом выросла из-за сезонных предложений банков.
Сейчас среди банков нет единства: некоторые продолжают снижать ставки вкладов, а некоторые — повышают. Среди повысивших — Россельхозбанк. С 23 августа он увеличил ставки депозита «Доходный» на 0,1-0,15 п. п., максимальный процент по нему составил 7,75% годовых (на четыре года при оформлении в отделении). МТС-банк с 24 августа вводит годовой сезонный депозит «МТС просто вклад» под 6,6% годовых. Это на 0,3 п. п. выше максимальной доходности стандартного вклада в банке («Доходный»). Минимальная сумма промовклада — 50 000 руб. «Ренессанс кредит» в начале августа повысил максимальные ставки вкладов «Ренессанс доходный» и «Ренессанс накопительный» на 0,25% годовых.
У ближайшего конкурента Сбербанка на рынке вкладов — ВТБ — до конца месяца действует сезонный вклад «Максимальный» на 120 дней. Его ставка (6,4% годовых) выше стандартного вклада в отделении на 0,4 п. п., если его открывать на тот же срок.
Банки повышают и ставки валютных вкладов. Например, Московский индустриальный банк в четверг увеличил доходность годового депозита «Классический» в долларах на 0,75 п. п. до 2,25% годовых. Это наиболее выгодный долларовый вклад в банке, ставки также были повышены и по другим валютным депозитам в нем. Московский кредитный банк в июле увеличил ставку годового вклада «Все включено. Максимальный доход» в долларах на 0,3 п. п. (до 2,3% годовых, если открывать онлайн). Тогда же Связь-банк увеличил ставки вклада «Максимальный доход» в долларах на 0,3-0,45 п. п. до 0,8-2,5% годовых.
Однако в августе Связь-банк, напротив, снижал доходность вложений в рублях: на 0,3 п. п. снизилась ставка вклада «Чемпион». Теперь она составляет 6,7% годовых, срок — 547 дней, минимальная сумма — 50 000 руб.
Чего ждать дальше
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова предсказывает скорое завершение цикла снижения ключевой ставки ЦБ, на которую ориентируются банки, устанавливая проценты вкладов. Сейчас ключевая ставка составляет 7,25% годовых, она не менялась с 26 марта. «С учетом того, что пауза в снижении регулятором ключевой ставки затягивается, а геополитические риски усиливаются, значительное снижение ставок вкладов до конца года вряд ли произойдет, — говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам „Эксперта РА“ Екатерина Щурихина. — Напротив, увеличивается вероятность их роста». По ее словам, в первую очередь увеличивать ставки будут частные банки, особенно небольшие: «Именно они с большей вероятностью могут столкнуться с оттоком клиентских средств в ситуации высокой волатильности курса рубля и политической напряженности».
Ждут повышения ключевой ставки и банкиры. Зампред правления Сбербанка Александр Морозов заявил, что это может произойти уже к концу 2018 г. По прогнозам Сбербанка, в этом году ключевая ставка увеличится до 7,5% годовых, однако к концу 2020 г. снизится до 7%.
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