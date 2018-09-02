Кризис, прощай: элитное жилье уверенно дорожает

Москва заняла 11-е место в мире по росту цен на элитное жилье. По данным компании Prime Global Cities Index, за последний год цены на «элитку» выросли на 6,6 процента.

В то же самое время, для сравнения, цена элитной недвижимости в Риме упала на 3,8 процента, в Ванкувере — на 6,2 процента, в Стокгольме — 8,4 процента. В СанктПетербурге, который тоже попал в рейтинг, цены на элитное жилье за год упали на 0,7 процента. Почему же они выросли в Москве? — Цена элитной недвижимости, как правило, привязана к курсу доллара или евро, — пояснил гендиректор компании «Гео Девелопмент» Максим Лещев . — Дело в том, что продавцы и покупатели таких квартир имеют, как правило, валютные доходы. И если человек, к примеру, купил квартиру десять лет назад за миллион долларов, то он и продает сейчас за миллион. А тот факт, что в рублях это в 2,5 раза дороже, его мало волнует. При этом не факт, что квартиру он продаст.

Кстати, как поясняют эксперты, аналитики приводят в своих отчетах цены, за которые квартиры выставляют. Но продавать их могут совсем по другой стоимости.

— Элитная недвижимость отличается большими скидками. Это «однушка» в Бибиреве может «уйти» со скидкой 5–10 процентов. А элитное жилье где-нибудь на Якиманке могут купить и на треть дешевле начальной цены, — пояснил аналитик рынка недвижимости Виталий Заржевский. — Дело в том, что на «элитку» по определению значительно меньше покупателей. Вы можете выставить квартиру за три миллиона долларов — и это будет адекватная цена, — и ждать покупателя три года. А можете опустить цену до двух миллионов, и она «уйдет» за три месяца. А «однушка» в Бибиреве при более-менее рыночной цене за три месяца будет продана обязательно. Просто потому, что покупателей, имеющих 5–6 миллионов, во много раз больше, чем имеющих 200 миллионов.

Как сообщает консалтинговая компания Knight Frank, средняя цена предложения на «первичке» в высокобюджетном сегменте с начала 2018 года выросла примерно на 7 процентов и составила 758 тысяч рублей за квадратный метр. При этом средневзвешенная цена предложения на первичном рынке в премиальном сегменте выросла с начала года на 2 процента и сейчас составляет 568 тысяч рублей за метр. А вот в элитном сегменте рост составил 9 процентов, а квадратный метр стоит в среднем уже 919 тысяч рублей. Это в 5,5 раза выше средней цены квадратного метра недвижимости по Москве.

Самые высокие цены на «элитку» — в районе Патриарших прудов: 1,73 миллиона рублей за «квадрат».

— Место считается «тихим центром», жить здесь очень престижно, — пояснил Виталий Заржевский. — Ну и, надо понимать, здесь много по-настоящему элитных новостроек. В некоторых домах, например, в каждой квартире есть черные лестницы — для обслуги. Удобно, водитель может, например, поднять продукты сразу на кухню, чтобы не встречаться с хозяевами. Плюс есть дома, где выкуплена прилегающая территория. Это дает гарантию, что рядом не будет никакой стройки. Зато есть свой, закрытый для других скверик.

Риелтор Наталия Виксом уточняет: — Патриаршие притягательны тем, что здесь живут многие известные люди: модели, писатели, актеры, редакторы модных журналов, ТВ-звезды.

Все хотят жить здесь! И многие даже с Рублевки или Остоженки сегодня переезжают сюда. Потому что разочаровались. Да, на той же Остоженке — дорого, престижно, есть новые дома… Но где погулять? Где провести время? На Патриарших — по-другому. Это «живой» район.

И все-таки экономические трудности последних лет сказались и на рынке элиток.

— Сделок совершается все больше, но качественные показатели покупаемой недвижимости изменились, — пояснила директор департамента жилой недвижимости Knight Frank Людмила Потапова . — В премиальном сегменте средняя площадь проданных лотов составила 95 квадратных метров, что на 12 процентов меньше показателя в первом полугодии 2017 года. Средний бюджет снизился на 5 процентов и достиг отметки в 50 млн рублей.

В элитном сегменте отрицательная динамика была еще более значительной. Средняя площадь проданных лотов сократилась на 18 процентов — с 159 до 131 квадратного метра. А вот бюджет уменьшился на треть — со 141 до 94 млн рублей.

Снижение показателей в элитном сегменте, по словам Людмилы Потаповой, связано прежде всего с активными продажами в новых жилых комплексах, которые относительно недавно вышли на рынок и где покупателям предложены интересные инвестиционные цены. Более того, одним из трендов последнего времени стало смещение интереса в сторону компактных лотов. Также стабильно высокой остается доля сделок с отделкой, по итогам первого полугодия 2018 года практически каждая третья сделка была таковой.

— Проще говоря, элитная недвижимость в Москве попрежнему востребована, но аппетиты ее покупателей стали несколько скромнее, — пояснил Виталий Заржевский. — Люди готовы покупать квартиры меньшей площади и тратить на них меньше средств. А факт роста продаж квартир с отделкой говорит о том, что многие предпочитают не тратиться и на эксклюзивный дизайн. На смену «понтам» приходит понимание того, что вкладывать средства в недвижимость нужно более рационально.

Что квартира за 100 миллионов рублей — это престижно, но «для жизни» можно подобрать и что-то подешевле.