Банк «ФК Открытие» может получить 20 млрд руб. чистой прибыли в 2019 году

МОСКВА, 3 сентября. / ТАСС /. Санируемый банк «ФК Открытие» по итогам 2018 года ожидает чистую прибыль вопреки первоначальному бизнес-плану, в 2019 году она может составить 20 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления банка Михаил Задорнов в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

"В этом году по бизнес-плану мы должны выйти в ноль, но за первое полугодие банк заработал около 6 млрд рублей чистой прибыли, поэтому мы уверены, что и по итогам года прибыль будет. Если, конечно, исключить какие-то внешние шоки, которые затронут не только наш банк, а в целом экономику страны. В 2019 году планируем заработать около 20 млрд рублей прибыли. В 2020 году прибыль только от банковского бизнеса должна составить 70 млрд рублей, это ориентир нашей стратегии", — сказал Задорнов.

ВТБ, Газпромбанка и По его словам, капитал банка к началу следующего года составит от 320 млрд до 350 млрд рублей. «Точную цифру сложно назвать, потому что пока до конца не ясно, какой будет вычет из капитала по нашим дочерним финансовым организациям. Наши активы будут от 2,2 до 2,4 трлн рублей. Это пятая-шестая позиция после Сбербанка Россельхозбанка », — отметил глава правления.

Он также сообщил, что в 2020 году банк планирует достичь рентабельности активов на уровне 18%, а в 2021 году — продать 15-20% акций. «Пока сложно представить, что крупные российские или иностранные инвесторы придут на банковский рынок, исключительно в связи с неопределенностью и режимом санкций. Поэтому вариант продажи стратегическому инвестору пока не рассматриваем. С другой стороны, я не исключаю, что кто-то из наших партнеров может купить долю в „Открытии“, — уточнил он.