Условия кредитования физлиц и корпоративных клиентов смягчены в Нижегородской области

Волго-Вятское Главное управление (ВВГУ) Банка России провело опрос среди 37 кредитных организаций Нижегородской области, на которые приходится до 90,9 процентов выданных кредитов. Все опрошенные отметили, что с апреля по июнь 2018 года в розничном и корпоративном сегментах значительно повысилась доступность кредитов. В частности, более 46 процентов опрошенных банков по итогам II квартала 2018 года снизили процентные ставки по кредитам для физических лиц. Сделать это позволила стабильность на рынке труда и рост зарплат нижегородцев.

Начальник ВВГУ Банка России Лариса Павлова считает, что ситуация со снижением ставок по кредитам связана с конкуренцией среди основных игроков на рынке кредитования. Банки смотрят на снижение ставок у своих ближайших конкурентов и, чтобы избежать оттока клиентов, улучшают собственные условия кредитования.

«Конкуренция стимулирует появление программ льготного рефинансирования кредитов или отмены комиссии за перевод денежных средств первоначальному кредитору», — говорит Павлова.

Банкиры отмечают рост активности заёмщиков по сравнению с началом 2018 года, но при этом она оказалась ниже ожидаемой.

Граждане за последние месяцы стали активнее брать кредиты. Активность крупных компаний снизилась, а вот спрос на кредиты среди малого и среднего бизнеса вырос.