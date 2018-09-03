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Условия кредитования физлиц и корпоративных клиентов смягчены в Нижегородской области
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Условия кредитования физлиц и корпоративных клиентов смягчены в Нижегородской области 

Newsroom24 51 минуту назад
Фото: Newsroom24
Волго-Вятское Главное управление (ВВГУ) Банка России провело опрос среди 37 кредитных организаций Нижегородской области, на которые приходится до 90,9 процентов выданных кредитов. Все опрошенные отметили, что с апреля по июнь 2018 года в розничном и корпоративном сегментах значительно повысилась доступность кредитов. В частности, более 46 процентов опрошенных банков по итогам II квартала 2018 года снизили процентные ставки по кредитам для физических лиц. Сделать это позволила стабильность на рынке труда и рост зарплат нижегородцев.
Начальник ВВГУ Банка России Лариса Павлова считает, что ситуация со снижением ставок по кредитам связана с конкуренцией среди основных игроков на рынке кредитования. Банки смотрят на снижение ставок у своих ближайших конкурентов и, чтобы избежать оттока клиентов, улучшают собственные условия кредитования.
«Конкуренция стимулирует появление программ льготного рефинансирования кредитов или отмены комиссии за перевод денежных средств первоначальному кредитору», — говорит Павлова.
Банкиры отмечают рост активности заёмщиков по сравнению с началом 2018 года, но при этом она оказалась ниже ожидаемой.
Граждане за последние месяцы стали активнее брать кредиты. Активность крупных компаний снизилась, а вот спрос на кредиты среди малого и среднего бизнеса вырос.
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