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Проект бюджета Приморья на 2019-2021 годы направят на согласование в Минфин
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Проект бюджета Приморья на 2019-2021 годы направят на согласование в Минфин 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
В Приморье завершается работа над формированием бюджета на 2019-2021 годы.
В новом документе предусмотрен рост собственных доходов региона и сохраняются все социальные расходы, передает Prim.News со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Как сообщила вице-губернатор Татьяна Казанцева, формируя бюджет 2019-2021 годов, регион стремится к профициту. Задача минимизировать дефицит бюджета поставлена Правительством РФ для всех дотационных субъектов, к которым относится и Приморский край.
Так, в 2019 году предполагается уровень налоговых поступлений в краевую казну на 5% выше к уровню 2018 года.
«Несмотря на то, что финансовая помощь из федеральных средств Приморью будет снижена более чем на 5 миллиардов рублей, все социальные обязательства края учтены в бюджете будущих годов в полном объеме», — подчеркнула Татьяна Казанцева, добавив, что более 75% расходов бюджета Приморья относятся к социальным статьям.
Предполагается, что в 2019 году доходы регионального бюджета составят 87,7 миллиарда рублей, расходы — 91,6 миллиарда рублей. Дефицит должен составить 3,8 миллиарда рублей.
В сентябре проект краевого бюджета будет, по закону, направлен на согласование в Министерство финансов РФ. После одобрения документ будет представлен для рассмотрения краевому Законодательному Собранию.
Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Приморского края за первое полугодие текущего года составил 111% или 4,7 миллиарда рублей к соответствующему периоду прошлого года, в том числе по краевому бюджету рост составил 4,2 миллиарда рублей (112%).
Увеличение доходов краевого бюджета, а также приоритизация расходов с учетом принципов эффективного расходования средств позволили при планируемом дефиците в 3,4 миллиарда рублей исполнить бюджет края с профицитом в 8,6 миллиарда рублей по состоянию на 1 августа.
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