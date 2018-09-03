Проект бюджета Приморья на 2019-2021 годы направят на согласование в Минфин

В Приморье завершается работа над формированием бюджета на 2019-2021 годы.

В новом документе предусмотрен рост собственных доходов региона и сохраняются все социальные расходы, передает Prim.News со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщила вице-губернатор Татьяна Казанцева , формируя бюджет 2019-2021 годов, регион стремится к профициту. Задача минимизировать дефицит бюджета поставлена Правительством РФ для всех дотационных субъектов, к которым относится и Приморский край.

Так, в 2019 году предполагается уровень налоговых поступлений в краевую казну на 5% выше к уровню 2018 года.

«Несмотря на то, что финансовая помощь из федеральных средств Приморью будет снижена более чем на 5 миллиардов рублей, все социальные обязательства края учтены в бюджете будущих годов в полном объеме», — подчеркнула Татьяна Казанцева, добавив, что более 75% расходов бюджета Приморья относятся к социальным статьям.

Предполагается, что в 2019 году доходы регионального бюджета составят 87,7 миллиарда рублей, расходы — 91,6 миллиарда рублей. Дефицит должен составить 3,8 миллиарда рублей.

В сентябре проект краевого бюджета будет, по закону, направлен на согласование в Министерство финансов РФ . После одобрения документ будет представлен для рассмотрения краевому Законодательному Собранию.

Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Приморского края за первое полугодие текущего года составил 111% или 4,7 миллиарда рублей к соответствующему периоду прошлого года, в том числе по краевому бюджету рост составил 4,2 миллиарда рублей (112%).

Увеличение доходов краевого бюджета, а также приоритизация расходов с учетом принципов эффективного расходования средств позволили при планируемом дефиците в 3,4 миллиарда рублей исполнить бюджет края с профицитом в 8,6 миллиарда рублей по состоянию на 1 августа.