Инвестфонд «Эльбрус Капитал» купил 30% фармацевтической компании «Активный компонент»

«Эльбрус Капитал» купил примерно треть от доли в компании, оставшиеся акции принадлежат основателям «Активного компонента» Александру Семенову Зиёвуддину Ходжаеву . Официально сумма сделки не раскрывается, источники издания считают, что она могла составить около $20 млн Привлеченные средства компания вложит в строительство нового завода в Санкт-Петербурге, который должен запуститься в 2020 году.

Компания «Активный компонент» занимается производством фармацевтических субстанций. Ее доля на рынке составляет более 12,2%, она производит более 50 наименований различных фармацевтических субстанций.

Ранее «Эльбрус Капитал» инвестировала в систему для покупки билетов на автобус Busfor, сервис для поиска жилья «Циан, рекрутинговый сайт HeadHunter.