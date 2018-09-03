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Инвестфонд «Эльбрус Капитал» купил 30% фармацевтической компании «Активный компонент»
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Инвестфонд «Эльбрус Капитал» купил 30% фармацевтической компании «Активный компонент» 

RB.ru 18 минут назад
Фото: RB.ru
«Эльбрус Капитал» купил примерно треть от доли в компании, оставшиеся акции принадлежат основателям «Активного компонента» Александру Семенову и Зиёвуддину Ходжаеву. Официально сумма сделки не раскрывается, источники издания считают, что она могла составить около $20 млн  Привлеченные средства компания вложит в строительство нового завода в Санкт-Петербурге, который должен запуститься в 2020 году.
Компания «Активный компонент» занимается производством фармацевтических субстанций. Ее доля на рынке составляет более 12,2%, она производит более 50 наименований различных фармацевтических субстанций.
Ранее «Эльбрус Капитал» инвестировала в систему для покупки билетов на автобус Busfor, сервис для поиска жилья «Циан, рекрутинговый сайт HeadHunter.
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