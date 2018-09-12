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Дмитрий Бердников рассказал об инновационном обустройстве Иркутска
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Дмитрий Бердников рассказал об инновационном обустройстве Иркутска 

Российская Газета + ещё 1 13 минут назад
Фото: Байкал24.ru
Иркутск занял первое место в рейтинге качества городской среды Минстроя РФ среди городов Сибири. Только в это году в областной столице комплексно будут обустроены около ста дворов. К процессу активно привлекаются частные инвесторы, которые могут вкладываться в реставрацию исторических зданий.
Такой способ реновации может быть востребован в других регионах.
"Заниматься этим вопросом мы начали еще несколько лет назад, предвосхитив федеральную программу. Мы реализовали на данный момент 42 проекта по обустройству общественного пространства", — рассказал градоначальник.
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