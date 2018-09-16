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Ищенко лидирует после обработки 76% бюллетеней на выборах главы Приморья
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Ищенко лидирует после обработки 76% бюллетеней на выборах главы Приморья 

РИА Новости + ещё 64 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 76,39% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 52,70% голосов избирателей, он лидирует с разрывом чуть менее 8%, сообщается на сайте ЦИК. Врио губернатора края Андрей Тарасенко набрал 44,72%, отмечается на сайте.
По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%. Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.
Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО «КЦ „Эксперт Групп“.
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