Ищенко лидирует после обработки 76% бюллетеней на выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 76,39% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 52,70% голосов избирателей, он лидирует с разрывом чуть менее 8%, сообщается на сайте ЦИК. Врио губернатора края Андрей Тарасенко набрал 44,72%, отмечается на сайте.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%. Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО «КЦ „Эксперт Групп“.