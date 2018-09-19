Ещё
Памфилова озвучила решение ЦИК по второму туру выборов в Приморье
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
66.99
78.01
78.33
Прогноз
24.09 – 01.10
$
67.10
78.30
Индексы и котировки Brent
79.22
–0.04 Золото
1203.00
+0.02 РТС
1134.10
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
19.09
1.1674
+0.0043
05.09
1.1631
18.09
13.09
09.09

Памфилова озвучила решение ЦИК по второму туру выборов в Приморье 

Свободная пресса + ещё 44 10 часов назад
Фото: Москва24
Глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать недействительными итоги голосования в Приморском крае, где во втором туре губернаторских выборов с небольшим преимуществом победил выдвиженец от «Единой России» Андрей Тарасенко.
«В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, — рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными», — цитирует Памфилову агентство «Интерфакс».
Она отметила, что «на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов». Памфилова добавила, что «достоверность волеизъявления граждан на 13 участках невозможно определить», поскольку МЧС ограничили доступ на участки.
Скандал разразился в Приморье во время подсчета голосов на выборах губернатора региона. Депутат краевого заксобрания от КПРФ Андрей Ищенко лидировал весь день, и, по предварительным данным, набирал 50,36% голосов. Тарасенко — с 47,13% голосов однозначно проигрывал. Однако ночью из Приморья поступили новые данные: на первое место вышел Тарасенко с результатом 49,02%, а Ищенко набрал 48,56%.
Региональный избирком объяснил это тем, что в последних подсчитанных протоколах люди отдали голоса врио губернатора Тарасенко. Позже глава КПРФ Геннадий Зюганов потребовал от президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию.
Новости политики: В Кремле прокомментировали скандал на выборах в Приморье
Свободная пресса: последние новости
Лидирующий на выборах главы Приморья кандидат от КПРФ продолжит политику президента Россияне просто спят на долларах Роковая фраза кандидата Ищенко: «Я жду звонка от Владимира Владимировича»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали неожиданные расходы15
Кудрин спрогнозировал кризис в России32
Россияне забили налоговую тревогу94
Карты россиян поставят на особый контроль6
Дети будут платить алименты родителям303
Видео
02:13
Кремль оценил план по отказу от доллара
Экономика
01:33
Смена тренда: рубль побеждает доллар
Рынки Статьи
04:00
США расписались в бессилии против «Северного потока — 2»
Экономика Статьи
01:00
Карты россиян поставят на особый контроль
Личный счет
05:06
Британские санкции откладываются
Экономика Статьи
01:39
В Минфине отказались что-либо говорить о будущем рубля
Экономика
02:17
Акции Грудинина арестованы
Личный счет Другое
02:09
Названы сроки нового глобального кризиса
Экономика
00:50
За что туристы все больше хвалят Крым
Личный счет Общество
00:33
Россияне забили налоговую тревогу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение