Памфилова озвучила решение ЦИК по второму туру выборов в Приморье 

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать недействительными итоги голосования в Приморском крае, где во втором туре губернаторских выборов с небольшим преимуществом победил выдвиженец от «Единой России» Андрей Тарасенко.
«В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, — рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными», — цитирует Памфилову агентство «Интерфакс».
Она отметила, что «на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов». Памфилова добавила, что «достоверность волеизъявления граждан на 13 участках невозможно определить», поскольку МЧС ограничили доступ на участки.
Скандал разразился в Приморье во время подсчета голосов на выборах губернатора региона. Депутат краевого заксобрания от КПРФ Андрей Ищенко лидировал весь день, и, по предварительным данным, набирал 50,36% голосов. Тарасенко — с 47,13% голосов однозначно проигрывал. Однако ночью из Приморья поступили новые данные: на первое место вышел Тарасенко с результатом 49,02%, а Ищенко набрал 48,56%.
Региональный избирком объяснил это тем, что в последних подсчитанных протоколах люди отдали голоса врио губернатора Тарасенко. Позже глава КПРФ Геннадий Зюганов потребовал от президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию.
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