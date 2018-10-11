Как жителей дома заставят оплачивать долги соседей

Вся власть соседям. Жители домов будут оплачивать долги неплательщиков ЖКУ

Реформировать ТСЖ предложил Центр стратегических разработок. По замыслу, в товарищество собственников должны входить все жильцы многоквартирного дома

Центр стратегических разработок предложил реформировать товарищества собственников жилья (ТСЖ), обязав всех собственников жилья многоквартирных домов становиться его членами. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад ЦСР, подготовленный по результатам исследования жилищно-коммунального комплекса России.

Согласно задумке, члены ТСЖ должны оплачивать долги неплательщиков жилищно-коммунальных услуг. Если кто-то из собственников задолжал за услуги по управлению, ремонту и содержанию общего имущества в доме, то остальные члены ТСЖ должны будут погасить эту задолженность, а затем взыскать ее с виновного. Если ничего не помогает, то лишать должника собственности через суд.

Предложения правильные, никто не сможет лучше воздействовать на должников, чем жильцы дома, считает исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, директор Ассоциации «ЖКХ Контроль города Москвы» Вера Москвина: «Мы уверены, что данное, давно назревшее предложение пройдет. Собственник имеет право самостоятельно руководить своим имуществом. Без жилищного объединения это сделать невозможно. Заставить собственника выполнять какие-то элементарные дисциплинарные правила смогут только соседи. Поэтому соседям сегодня и дается такая власть. Это совершенно правильное решение, мы думаем, что оно сдвинет все с мертвой точки. 80% собственников считают, что независимо от того в собственности у него квартира или нет, государство обязано по-прежнему делать то, другое, пятое. Все, друзья, халява кончилась, другого выхода мы не видим. Это правильное решение».

Предлагается несколько вариантов взыскания с безответственных соседей. Если долг за услуги ЖКХ составляет шесть месяцев и более, то в качестве обеспечительной меры помещение должника становится залогом. Дальше, если должник в установленный срок не гасит долг, помещение по решению суда может быть передано ТСЖ. Для того чтобы этот механизм заработал, ЦСР предлагает внести поправки в Гражданский кодекс. Меру категорически осудил председатель Московского союза ЖСК, вице-президент Ассоциации кооперативных организаций России Валентин Григорьев:

«В постановлении Конституционного суда РФ есть следующее: все жители многоквартирного дома несут равную обязанность по содержанию этого дома. Не важно, являешься ты членом ТСЖ или собственником квартиры, ты одинаково несешь ответственность за содержание и ремонт общего имущества. У нас есть практика, не помню сейчас, по-моему, кооператив, в нем многодетная мать. Долг на сегодняшний день около 700 тысяч рублей. Есть решение суда, как вы понимаете, исполнительное производство прекращается. Заходят в квартиру, описать нечего — все, до свидания. Она говорит, что платить не собирается. Несмотря на решение Верховного суда о том, что арест на квартиру можно наложить, она заявляет: да мне чего, я ее продавать не собираюсь. Каждый должен платить за себя. Я не хочу платить за того парня. Это абсолютно безвыходная ситуация. Я взыскиваю с должника, трачу деньги на услуги адвоката, но мне полностью не компенсируют мои затраты».

По данным Государственной информационной системы ЖКХ, сейчас в России 42% домов под управляющими организациями. На ТСЖ и другие виды кооперативов приходится всего 3,5% домов.