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Собственникам жилья предложат платить за неимущих соседей
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Собственникам жилья предложат платить за неимущих соседей 

360tv.ru 11 октября 2018
Фото: 360tv.ru
Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовил доклад, в котором прописаны меры субсидиарной ответственности для собственников жилья в многоквартирных домах (МКД). Доклад опубликован на сайте ЦСР.
Субсидиарная мера ответственности предусматривает, что в многоквартирных домах, если кто-то из жильцов не выполняет свои обязанности по оплате коммунальных услуг, за неплательщика отдадут свои кровные другие жители МКД. Позже другие собственники могут потребовать возмещения своих расходов через суд.
Обеспечением по долгу может стать квартира должника. Его жилье может уйти в залог, если неплательщик задолжал за коммуналку за полгода или больше. Но и в этом случае все должно делаться только через суд, считает автор доклада Сергей Сиваев. По его словам, при составлении документа он ориентировался на европейский опыт.
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