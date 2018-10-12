Продажи жилья в Московском регионе рухнули

После рекордно высоких темпов продаж летом 2018-го количество сделок на рынке новостроек Московского региона сократилось, констатируют аналитики ЦИАН в обзоре, предоставленном редакции «Ленты.ру» в пятницу, 12 октября.

По подсчетам экспертов, в сентябре в столице и области продали на семь процентов меньше новых квартир, чем в августе. В Подмосковье число сделок снизилось на 11 процентов, с 6,5 тысячи до 5,8 тысячи. В старых границах Москвы объем продаж сохранился на уровне августа — 4,5 тысячи лотов. В Новой Москве после рекордных показателей продаж в июле количество сделок (2,3 тысячи) в помесячном выражении падает: минус 8 процентов в августе, минус 2 процента в сентябре.

В ЦИАН отмечают, что на снижение темпов реализации квартир повлияли два фактора: повышение цен в ряде проектов и меньшее число рабочих дней в сентябре (20 против 23-х в августе) — в подавляющем большинстве случаев сделки в Росреестре регистрируют в рабочие дни.

Средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Новой Москве, по данным аналитиков, в сентябре составила 108,5 тысячи рублей против 103,8 тысячи в июле 2018-го. На подмосковном рынке новостроек «квадрат» прибавил в стоимости более процента, в Москве цена осталась прежней.

«Высокие показатели продаж в Московском регионе в августе 2018 года подстегнули некоторых застройщиков поднять цены на квартиры, что в ряде случаев привело к оттоку покупателей», — отмечается в предоставленных материалах.