Москва сократит ввод новых офисов до минимума

Москва сократит ввод новых офисов в 2018 году до минимума за последние 15 лет

Объем ввода новых офисных центров в Москве снизится в 2018 году до минимума последних 15 лет из-за заморозки строительства в кризисные 2014-2015 годы, сообщил один из крупнейших в мире консультантов по коммерческой недвижимости Colliers International Group.

"В общей сложности по итогам 2018 года объем ввода качественных офисов составит 292,4 тыс. кв. м при условии, что все заявленные проекты будут сданы. В этом случае это будет в 1,4 раза ниже показателя 2017 года, а также станет минимальным объемом за последние 15 лет", — говорится в сообщении.

Ожидаемый рекордно низкий показатель — следствие сокращения строительства в 2015 году. Тогда девелоперы останавливали поиск земельных участков под застройку и замораживали проекты из-за высокой стоимостью финансирования и удорожания импортных материалов и оборудования на фоне резкой девальвации рубля, считает Colliers.

Начиная с 2017 года девелоперы возобновили строительство новых объектов, но это восстановление отразится на показателях ввода позже, прогнозирует консалтинговая компания.

Сегодня рынок офисных помещений демонстрирует сокращение объема свободного предложения, обусловленное ростом спроса. "Реакцией на растущий дефицит предложения в офисах класса А, сопровождающийся низким объемом ввода, стало повышение запрашиваемых ставок в ряде офисных зданий, расположенных в ЦДР (Центральном деловом районе в границах Садового Кольца и зоны вдоль 1-ой Тверской-Ямской улицы до площади Белорусского вокзала. — прим. ТАСС ) и ММДЦ "Москва— Сити", — сообщает Colliers со ссылкой на регионального директора департаментов по работе с корпоративными клиентами и офисной недвижимости Colliers International Веру Зименкову

О компании

Colliers International Group Inc. (NASDAQ и TSX: CIGI) — крупнейшая международная консалтинговая компания, предоставляющая полный комплекс услуг в области коммерческой недвижимости. Компания насчитывает более 15 400 сотрудников в 69 странах мира. В России компания работает с 1994 года.