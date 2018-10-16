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Московская элитная недвижимость упала в цене
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Московская элитная недвижимость упала в цене 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Средняя цена элитных апартаментов в Москве сократилась за год почти на четверть. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков компании Est-a-Tet (есть в редакции «Ленты.ру»).
Средняя стоимость квадратного метра элитных апартаментов составила в сентябре 2018 года 863,9 тысячи рублей. Это на 24 процента меньше показателя сентября 2017-го. Помимо элитного сегмента, снижение средней стоимости метра отмечалось только в комфорт-классе — на 8,8 процента, до 188,2 тысячи рублей.
В остальных ценовых сегментах рынка апартаментов метр за год стал дороже, отмечают аналитики компании. В частности, премиальный сегмент прибавил 2,1 процента и достиг 526,7 тысячи рублей за метр, метр в апартаментах бизнес-класс подорожал на 6,3 процента, до 273,6 тысячи рублей.
В среднем по рынку столичных апартаментов цена метра за год к сентябрю 2017-го выросла на 7,8 процента, до уровня в 373,2 тысячи рублей.
Дороже всего — 572,9 тысячи рублей — квадратный метр жилья в апарт-комплексах в сентябре 2018 года стоил в Центральном административном округе столицы. Минимальный средневзвешенный показатель отмечался в ВАО — 140,5 тысячи рублей за метр.
Апартаменты — формат недвижимости, предназначенной для постоянного или временного проживания. По некоторым характеристикам, таким как обеспеченность жилого комплекса инфраструктурой или нормы инсоляции, требования к апартаментам гораздо мягче, чем к квартирам. Юридический статус апартаментов — коммерческая недвижимость.
Ранее аналитики Est-a-Tet проанализировали соотношение жилья и апартаментов на московском рынке новостроек. Доля апартаментов превысила 21 процент всего первичного предложения октября 2018 года. Всего в Москве выставлено на продажу порядка 8,6 тысячи апартаментов в 118 проектах.
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