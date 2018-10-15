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Названы самые застроенные регионы России
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Исследование показало, в каких регионах России строят больше всего жилья 

РИА Недвижимость + ещё 5 7 часов назад
Больше всего жилья в пересчете на одного жителя за период с июля 2017 года по июнь 2018 года введено в Ленинградской, Московской и Калининградской областях, меньше всего — в Магаданской, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основании данных Росстата составило рейтинг регионов России по объемам ввода жилья. В пересчете на одного жителя в России ежегодно вводится около 0,5 квадратных метров жилья. При этом, согласно оценке экспертов, значение показателя в разных регионах существенно различается. По результатам исследования, объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается более чем в 30 раз.
Преимущество за регионами европейской части РФ.
Наибольший объем жилья — 1,575 квадратных метров на человека — введен в Ленинградской области. В число лидеров также входят Московская и Калининградская области, где с июля 2017 года по июнь 2018 года было введено более одного квадратного метра жилья на человека, а также Тюменская область, где значение показателя чуть ниже данного уровня. В целом же ввод жилья превысил общероссийский уровень (0,542 квадратных метров на человека) в 29 регионах.
В верхней части рейтинга находятся регионы преимущественно из европейской части России. В первой двадцатке только три региона из зауральской части страны — помимо Тюменской области, это Якутия и Алтай. Кроме того, отмечают авторы рейтинга, сюда, расположившись на 17-й строке, вошел находящийся на крайнем севере Ненецкий автономный округ. В то же время, отмечают авторы рейтинга, довольно высокие позиции этого региона во многом обусловлены низкой численность населения.
В аутсайдерах — Север и Дальний Восток.
Меньше всего жилья в рассматриваемый период введено в Магаданской области (0,044 квадратных метра на человека). Еще в двух регионах — Чукотском автономном округе и Мурманской области — было введено менее 0,1 квадратного метра на человека.
Последняя десятка рейтинга представлена в основном северными и дальневосточными регионами России. Исключением является только Москва, где низкие объемы ввода жилья в пересчете на одного жителя обусловлены высокой численностью населения. При этом по абсолютному объему жилищного строительства Москва занимает третье место среди всех регионов РФ.
Способствует высокая обеспеченность жильем.
В исследовании также представлены данные об обеспеченности населения жильем, которая тоже существенно отличается в разных регионах. Значение показателя изменяется в диапазоне от 31,8 квадратного метра на человека в Московской области до 13,9 квадратного метра на человека в Тыве. В целом по стране на одного жителя приходится 25,2 общей площади жилых помещений. В 47 регионах обеспеченность жильем выше общероссийского уровня, в 37 — ниже, и в одном соответствует общероссийской.
Анализ результатов исследования показывает, что наиболее активно жилищное строительство ведется в регионах, где обеспеченность населения жильем уже находится на относительно высоком уровне. Среди десяти регионов-лидеров по вводу жилья у девяти обеспеченность жильем выше общероссийской. Во второй десятке по вводу жилья таких регионов семь. При этом среди аутсайдерской десятки по объемам жилищного строительства регионов обеспеченность жильем ниже общероссийской у семи.
РИА Недвижимость: последние новости
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