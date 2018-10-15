Дешёвая ипотека станет ещё доступнее

Банки придумали, как подстегнуть слабый интерес многодетных семей к ипотеке. Основной способ — сделать её доступнее, смягчив условия госпрограммы. News.ru ознакомился с предложениями крупнейших банков, которые те направили в Минфин по просьбе ведомства. Среди идей есть весьма нетривиальные варианты, которые могут не только повысить спрос на ипотеку, но и реально стимулировать рождаемость в России.

Банкиры ищут способы сделать ипотеку для многодетных семей более привлекательной. Кредитные организации признают, что спрос на эту госпрограмму оказался ниже ожиданий, и предлагают смягчить условия, при которых семьи с двумя и более детьми могут в ней участвовать.

Смелые идеи

Райффайзенбанке предлагают, во-первых, включить в список усыновленных детей. Во-вторых, снять ограничение о том, что кредитный договор должен быть заключён не ранее 1 января 2018 года. То есть разрешить применение ставки 6% с любого момента после выдачи кредита, а не с момента оформления.

В другом банке из топ-20 также предлагают смелое решение — распространить действие льготной ставки (6%) на весь срок кредита, рассказывает топ-менеджер банка, пожелавший остаться неназванным.

Отменить ограничение на рефинансирование старых кредитов, взятых на «первичке» — одно из предложений Транскапиталбанка (ТКБ). Всего же идей четыре.

«Если исходить из того, что цель программы и субсидирования низкой ставки для банков заключается в повышении рождаемости, то логично дать возможность семьям с двумя и более детьми рефинансировать ипотеку вне зависимости от того, на каком рынке они купили жильё — первичном или вторичном», — рассказывает директор дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадим Пахаленко.

Второе предложение банка — снизить первоначальный взнос с 20% от суммы кредита до 15%, ведь уровень риска по кредитам с такой небольшой разницей в первоначальном взносе примерно одинаков, отмечает Пахаленко. Третье — уменьшить ставку до 5% или даже ниже, но во втором случае с сокращением срока субсидирования. И четвёртое предложение состоит в том, чтобы многодетные семьи могли рефинансировать ипотеку, которая ранее уже была рефинансирована. Сейчас в рамках программы это невозможно, и она в этом смысле требует технической доработки, напоминает банкир.

Увеличить сроки предоставления льготного кредита с 3 до 5 лет при рождении второго ребенка и с 8 до 10 лет — при рождении третьего и последующих детей. Такое предложение, помимо прочих, направил Абсолют Банк . Там, как и в ТКБ, выдвинули идею о том, чтобы дать возможность многодетным покупать квартиры на вторичном рынке у физлиц, а также на первичном рынке жилья по договору переуступки у граждан, рассказывает управляющий директор дирекции розничных продуктов банка Антон Павлов . И третий пункт — дать возможность рефинансировать ранее выданные кредиты, в том числе и связанные с покупкой жилья на первичном рынке.

Московском кредитном банке перечень предложений оказался чуть скромнее, чем у некоторых других участников. Но в МКБ также предлагают снизить минимальный первоначальный взнос до 15%, рассказывает начальник управления ипотечного кредитования МКБ Ирина Простакова.

Молчание — знак согласия?..

Среди банкиров нашлись и те, которых всё устраивает в госпрограмме. Это, в частности, « ФК Открытие ». Там заявляют, что «дополнительных предложений банк не имеет».

О необходимости снова изменить условия госпрограммы говорится в письме Минфина, которое ведомство 24 сентября 2018 года направило в 46 банков, получающих льготы, и госкомпанию «Дом.рф». Как писал ранее News.ru, с начала года многодетные семьи взяли всего 868 ипотечных кредитов по льготной ставке. Банкам нужно было направить предложения по совершенствованию программы в Минфин до 10 октября 2018 года.

Все инициативы от банков будут рассмотрены в рабочем порядке, рассказывает представитель Минфина. Программа реализуется в целом положительно, добавляет он.