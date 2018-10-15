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Минобороны продает землю у Кремля
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Минобороны продает землю у Кремля 

Рамблер + ещё 23 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России продает земельные участки и находящиеся на них объекты недвижимости неподалеку от Кремля. Об этом, как сообщает «Коммерсант», свидетельствуют данные на сайте госкомпании «Дом.рф».
Согласно описанию лота, Минобороны согласилось расстаться с двумя земельными участками на московском острове Балчуг общей площадью в 1,34 гектара. На этой территории находятся 15 также продающихся объектов недвижимости, площадью от 5,9 до 1775,3 квадратного метра.
Стартовая стоимость земли и находящейся на ней недвижимости составит чуть более 1,249 миллиарда рублей. Торги состоятся в 12:00 16 ноября.
«Стартовая цена выглядит привлекательной», — отметил Олег Такоев, партнер департамент оценки компании Cushman & Wakefield.
Другой собеседник издания, консультант, рассказал, что в настоящее время этот участок — единственный у Кремля, который доступен инвесторам на открытом рынке.
По словам Владимира Сергунина, партнера компании Colliers International, площадка Минобороны подойдет для строительства жилого проекта или апартаментов, однако лишь при условии, что ее новый владелец сумеет получить разрешение на строительство, так как эта земля имеет охранный статус.
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