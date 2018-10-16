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Crocus Group достроит еще 9 домов Urban Group
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Crocus Group достроит еще 9 домов Urban Group 

Ведомости + ещё 4 6 часов назад
Компания Араса Агаларова АО «Крокус» (входит в Crocus Group) заключила договор на достройку девяти проблемным домам обанкротившегося застройщика Подмосковья Urban Group. Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего Светланы Англинишкене.
Ранее Crocus Group заключила договоры на достройку 5 домов Urban Group: по одному дому в ЖК «Митино О2», «ЖК „Опалиха О3“, „ЖК „Видный город“ и двух домов в ЖК „Солнечная система“. „На первом этапе строительство будет осуществляться за счет средств, аккумулированных конкурсным управляющим на спецсчете“, — говорится в сообщении.
Всего силами Crocus Group в 2018 г. будут достроены 4 дома, в которых купили квартиры около 2 500 дольщиков.
Напомним, что достройка проблемных объектов (68 многоквартирных домов в составе шести жилых комплексов) Urban Group идет в рамках дорожной карты, утвержденной Правительством РФ. Согласно обновленным графикам, все работы должны завершиться не позднее 2021 г.
Федеральный центр в августе сообщил о готовности выделить на ликвидацию долгостроя Urban Group 14,6 млрд руб. В сентябре на уровне Правительства РФ было принято решение о выделении до конца года дополнительно 7,8 млрд руб. для помощи дольщикам Urban Group и СУ-155. При этом власти Московской области обещали выделить 20 млрд руб. на завершение строительства школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры, обещанных в рамках ДДУ, но так и не возведенных обанкротившимся застройщиком.
Согласно этим правила выделять средства федерального бюджета на завершение проблемных объектов Urban Group и контролировать их целевое расходование будет Минстрой России через Фонд защиты дольщиков.
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