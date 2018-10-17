Абрамович построит «дворец» в Нью-Йорке

Бизнесмен Роман Абрамович построит в Нью-Йорке дом площадью 2926 квадратных метров для своей семьи. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, Абрамович планирует объединить три исторических таунхауса на East 75th Street. Когда строительство будет завершено, особняк бизнесмена станет самым большим односемейным домом Манхеттена.

В доме, спроектированном нью-йоркским архитектором Стивеном Вангом , будет шесть этажей, 12 ванных комнат; крытый и открытый бассейны, сад скульптур, а также картинную галерею в виде атриума (на два этажа).

В чертежах представлены два лифта, винный погреб, две кухни и сауна. Весь шестой этаж отведен под сад на крыше и открытую столовую. В задней части дома установят панель из пуленепробиваемого стекла высотой в четыре этажа. Панель будет открывать вид на сад в японском стиле.

New York Post отмечает, что дом затмит Особняк Грэйси — официальную резиденцию мэров Нью-Йорка площадью в 1858 квадратных метров, ранчо Майкла Джексона Neverland и поместье певца Принса Пейсли Парк.

Ранее три таунхауса, которые планируется объединить в особняк, были переписаны на бывшую супругу Абрамовича, основателя музея «Гараж» Дарью Жукову . Возможно, в особняке будет жить именно она с их двумя общими детьми.

Ранее стало известно, что Абрамович получил паспорт Израиля. До этого сообщалось, что британские власти затягивали с выдачей бизнесмену новой визы. Ему пришлось покинуть страну и пропустить финал Кубка Англии между «Челси» и « Манчестер Юнайтед ». У бизнесмена была инвестиционная виза, которую выдают в обмен на вложения в экономику от двух миллионов фунтов стерлингов.

В сентябре этого года в СМИ появилась информация, что Швейцария отказала Абрамовичу в получении вида на жительство.