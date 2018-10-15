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В Солсбери обрушились цены на жилье
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В Солсбери обрушились цены на жилье 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Reuters
После инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в марте 2018 года цены на жилье в британском Солсбери резко обрушились, сообщают СМИ.
Цены на жилье в Солсбери упали почти на 10% с момента отравления — с мая по июль средняя стоимость дома в этом городе составляла 299 тыс. 207 фунтов стерлингов, в предыдущие три — 328 тыс. 243 евро, пишет The Guardian.
Анализ компании Cashback Remortgages показывает падение цен на 8,8%, хотя во всем графстве Уилтшир стоимость жилья снизилась на 1,9% за тот же период. В других регионах страны цены и вовсе выросли.
Агенты по недвижимости говорят, что интерес со стороны покупателей к жилью в Солсбери рухнул после отравлений. Сейчас рынок живет за счет внутренних продаж, хотя ранее около 65% рынка составляли покупатели из других районов Британии.
В итоге доходы агентств по недвижимости в Солсбери значительно упали, одна из компаний закрылась.
Напомним, в начале марта в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Британия заявила, что они подверглись воздействию нервно-паралитического боевого вещества «Новичок», а обвинили в отравлении Россию. Позже в соседнем Эймсбери отравились еще два человека, один из которых погиб. Этот инцидент Лондон связал с отравлением Скрипалей.
В конце сентября The Guardian писал, что власти Солсбери наняли команду специалистов, чтобы провести ребрендинг города.
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