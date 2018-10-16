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Пшено признано самым быстро дорожающим продуктом в России
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Пшено признано самым быстро дорожающим продуктом в России 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: News.ru
Согласно данным Росстата, с начала года эта крупа подскочила в цене на 41%.
Если в январе килограмм пшена стоил около 30 руб., то сейчас его средняя стоимость выросла до 44 руб. Таким образом, шлифованное просо обогнало по темпам роста все остальные продукты и перешло из дешёвого сегмента в дорогой. А вот гречка, наоборот, подешевела: с начала года один килограмм потерял в цене почти 8 руб. и сейчас стоит в среднем около 48 руб., пишет «Российская газета».
При этом эксперты рынка не исключают, что в будущем году розничные цены на крупу будут повышаться. Среди причин называются снижение предложения, а также низкий урожай.
Ранее News.ru писал о том, что глобальное потепление может спровоцировать мировой дефицит пива.
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