Пшено признано самым быстро дорожающим продуктом в России

Согласно данным Росстата, с начала года эта крупа подскочила в цене на 41%.

Если в январе килограмм пшена стоил около 30 руб., то сейчас его средняя стоимость выросла до 44 руб. Таким образом, шлифованное просо обогнало по темпам роста все остальные продукты и перешло из дешёвого сегмента в дорогой. А вот гречка, наоборот, подешевела: с начала года один килограмм потерял в цене почти 8 руб. и сейчас стоит в среднем около 48 руб., пишет « Российская газета ».

При этом эксперты рынка не исключают, что в будущем году розничные цены на крупу будут повышаться. Среди причин называются снижение предложения, а также низкий урожай.

Ранее News.ru писал о том, что глобальное потепление может спровоцировать мировой дефицит пива.