Названа «комфортная» зарплата для ипотеки 

Национальное бюро кредитных историй подсчитало, какой заработок делает выплату ипотеки «комфортной». Об этом сообщает пресс-служба организации.
Согласно результатам исследования НБКИ, по данным на 1 октября нынешнего года, «комфортно» выплачивать жилищные займы лишь тем россиянам, которые зарабатывают не менее 70,3 тысячи рублей ежемесячно.
В своих подсчетах бюро руководствовалось данными о среднем размере (2,3 миллиона) и сроке (16,3 года) кредита в России, а также исходило из предпосылки, что россиянам «комфортно» отдавать на ипотеку не более трети месячного дохода.
«Доступность ипотеки несколько снизилась», — прокомментировал результаты исследования гендиректор НБКИ Александр Викулин, назвав одной из причин этого увеличение среднего размера таких кредитов.
По данным НБКИ, шесть месяцев назад доход, «комфортный» для ипотечных заемщиков, составлял 64,7 тысячи в месяц.