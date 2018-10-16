Названа «комфортная» зарплата для ипотеки

Национальное бюро кредитных историй подсчитало, какой заработок делает выплату ипотеки «комфортной». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно результатам исследования НБКИ, по данным на 1 октября нынешнего года, «комфортно» выплачивать жилищные займы лишь тем россиянам, которые зарабатывают не менее 70,3 тысячи рублей ежемесячно.

В своих подсчетах бюро руководствовалось данными о среднем размере (2,3 миллиона) и сроке (16,3 года) кредита в России, а также исходило из предпосылки, что россиянам «комфортно» отдавать на ипотеку не более трети месячного дохода.

«Доступность ипотеки несколько снизилась», — прокомментировал результаты исследования гендиректор НБКИ Александр Викулин , назвав одной из причин этого увеличение среднего размера таких кредитов.

По данным НБКИ, шесть месяцев назад доход, «комфортный» для ипотечных заемщиков, составлял 64,7 тысячи в месяц.