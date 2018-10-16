Ввод жилья в России снизился

Объем ввода жилья в России за девять месяцев снизился на 1,9%

Владимир Якушев. Объем ввода жилья в РФ за 9 месяцев 2018 года составил 45,5 млн кв. м, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил журналистам глава Минстроя "На 1 октября 2018 года объем ввода составил 45,5 млн кв. м, это 98,1% к аналогичному периоду прошлого года", — сказал он в кулуарах форума "Открытые Инновации-2018". В том числе объем ввода индивидуального жилья составил 22,5 млн кв. м, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 16%, добавил Якушев. В 2017 году по данным Росстата , в РФ было введено 79,2 млн кв. м жилья.