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Ввод жилья в России снизился
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Объем ввода жилья в России за девять месяцев снизился на 1,9% 

ТАСС + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Объем ввода жилья в РФ за 9 месяцев 2018 года составил 45,5 млн кв. м, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил журналистам глава Минстроя Владимир Якушев.
"На 1 октября 2018 года объем ввода составил 45,5 млн кв. м, это 98,1% к аналогичному периоду прошлого года", — сказал он в кулуарах форума "Открытые Инновации-2018".
В том числе объем ввода индивидуального жилья составил 22,5 млн кв. м, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 16%, добавил Якушев.
В 2017 году по данным Росстата, в РФ было введено 79,2 млн кв. м жилья.
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