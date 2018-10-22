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Чистая прибыль «Магнита» в III квартале выросла на 10% — до 7,6 млрд рублей
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Чистая прибыль «Магнита» в III квартале выросла на 10% — до 7,6 млрд рублей
Rambler News Service
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ещё 24
5 часов назад
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Чистая прибыль
ритейлера «Магнит»
в III квартале 2018 года выросла на 10% % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,6 млрд руб., сообщает компания.
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