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Чистая прибыль «Магнита» в III квартале выросла на 10% — до 7,6 млрд рублей
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Чистая прибыль «Магнита» в III квартале выросла на 10% — до 7,6 млрд рублей 

Rambler News Service + ещё 24 5 часов назад
Чистая прибыль ритейлера «Магнит» в III квартале 2018 года выросла на 10% % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,6 млрд руб., сообщает компания.
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