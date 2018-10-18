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Петербуржцев насильно переселили из комнаты в квартиру
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Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге супружескую пару пришлось в принудительном порядке переселять из комнаты в полноценную квартиру. Добровольно покидать общежитие петербуржцы отказывались. Об этом сообщается на сайте городского управления Федеральной службы судебных приставов.
Как отмечается в сообщении, пара незаконно занимала комнату в общежитии в Сестрорецке. При этом ранее администрация Курортного района предоставила супругам двухкомнатную квартиру в другом районе города. Туда они заселили своих совершеннолетних детей, а сами остались в «общаге». Отказ переезжать в новое жилище петербуржцы мотивировали его удаленностью от текущего места работы.
Несмотря на то, что неправомерность действий супругов была подтверждена решением суда, они продолжали занимать комнату в общежитии. В итоге судебные приставы приняли решение о принудительном выселении. Они вскрыли железную дверь комнаты. Женщине, находившейся внутри, пришлось собрать вещи и покинуть помещение.
В сентябре 2016-го в Амурской области принудительно переселять из аварийного жилого дома пришлось целую семью. Жители города Тынды отказывались покидать здание, так как сочли предоставленную взамен квартиру слишком большой.
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