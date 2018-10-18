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Квартиры в Новой Москве резко подорожали
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Квартиры в Новой Москве резко подорожали 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Средняя стоимость квадратного метра строящихся квартир в Новой Москве за июнь — сентябрь 2018-го увеличилась на шесть процентов и составила 107 тысяч рублей, свидетельствуют материалы агентства «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, рост цен на жилье на присоединенных территориях сопровождается увеличением объема предложения — почти на три процента за квартал. В этот период стартовали продажи в 26 корпусах восьми проектов, реализуемых в Новой Москве.
При этом доля новостроек с ценой квадратного метра в диапазоне 110-140 тысяч рублей увеличилась на пять процентов, с ценой на уровне 140 тысяч и более — выросла на четыре процента. Дешевых проектов, где «квадрат» оценивается менее чем в 80 тысяч рублей, стало меньше на три процента. На пять процентов сократилась доля жилых комплексов со стоимостью метра в 80-110 тысяч рублей.
В «НДВ» подсчитали: новый «квадрат» в Новомосковском округе сейчас стоит 113 тысяч рублей (плюс пять процентов за третий квартал 2018-го). В Троицком округе цена ниже — 79,6 тысячи рублей в среднем (плюс восемь процентов за квартал).
По данным агентства «БЕСТ-Новострой», имеющимся в распоряжении редакции «Ленты.ру», самая дешевая квартира на рынке новостроек Новой Москвы выставлена на продажу за 2,07 миллиона рублей. Это студия площадью чуть более 20 квадратных метров в одном из жилых комплексов в районе железнодорожной станции «Крекшино».
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