Россияне променяли доллар на метр

В третьем квартале 2018-го число сделок с дорогой недвижимостью в Москве резко выросло. Покупатели забирают доллары из банков и вкладывают их в квадратные метры, отмечается в сообщении агентства Kalinka Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

По подсчетам аналитиков, за июнь — сентябрь в столице было продано на 32 процента больше элитных лотов, чем за аналогичный период 2017-го. Общее число сделок в третьем квартале достигло 230-ти.

Повышение активности покупателей аналитики связывают с опасениями, вызванными общей нестабильной ситуацией в экономики. В частности, речь идет об угрозе США ограничить долларовые операции в российских банках с государственным участием, продолжающемся банковском кризисе, а также о планах российского правительства по дедолларизации экономики.

«Летом не было традиционного затишья на рынке, а итоги третьего квартала позволяют заявлять о продолжающемся росте спроса на высокобюджетную недвижимость, — констатируют в Kalinka. — Мы связываем это с выводом россиянами валюты с банковских счетов. Финансовые аналитики в августе называли цифру в 80 процентов — столько валютных вкладов физлиц было выведено из банков. Эти деньги были вложены в недвижимость».

Двумя днями ранее сообщалось о заметном падении цен на элитные апартаменты в Москве: за год средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте сократилась почти на четверть, до 864 тысяч рублей.