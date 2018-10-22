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Москва установила офисный рекорд
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Москва установила офисный рекорд 

Lenta.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
С начала 2018 года в российской столице было куплено и арендовано около миллиона квадратных метров офисной недвижимости — это максимальный за последние пять лет результат, говорится в материалах компании JLL, предоставленных редакции «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, свободных офисов в Москве становится все меньше, что, во-первых, способствует росту средних арендных ставок, а во-вторых заставляет компании арендовать помещения вне центра — в 2018 году 46 процентов спроса на офисные помещения пришлось на зону за пределами Третьего транспортного кольца.
«Такое смещение вектора спроса произошло в первую очередь на фоне дефицита площадей в ключевых деловых районах города — Центральном и "Москва-Сити", где по итогам третьего квартала 2018-го общая вакантность офисов составила лишь около восьми процентов», — отмечается в исследовании.
В среднем к началу последнего квартала года доля свободных офисных площадей в Москве составила 11 процентов, сократившись в годовом исчислении более чем на три процентных пункта, подсчитали в JLL.
В начале октября аналитики другой консалтинговой компании — CBRE — предупредили, что объем ввода офисной недвижимости в Москве по итогам 2018 года может стать самым низким за последнюю декаду. Согласно их прогнозу, девелоперы построят не более 200 тысяч квадратных метров деловых площадей — в два раза меньше, чем в 2017-м.
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