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Количество ипотечных кредитов побило рекорд
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Количество ипотечных кредитов побило рекорд 

Inmyroom 9 часов назад
Фото: www.inmyroom.ru
За девять месяцев 2018 года россияне взяли свыше 1 млн кредитов на сумму около 2,1 трлн рублей, пишет РБК. Это превысило показатели за весь 2017 год и стало новым рекордом. За весь прошлый год банки выдали жилищных кредитов на 2,02 трлн рублей.
Установленный рекорд объясняется отложенным спросом на жилье за счет низких ставок по ипотеке и стабильных цен на недвижимость. Средняя ставка по ипотеке составляет 9,6%.
В ближайшее время снижение ставок не ожидается, но в перспективе ставку планируется снизить до 8%.
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