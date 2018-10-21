Количество ипотечных кредитов побило рекорд

За девять месяцев 2018 года россияне взяли свыше 1 млн кредитов на сумму около 2,1 трлн рублей, пишет РБК. Это превысило показатели за весь 2017 год и стало новым рекордом. За весь прошлый год банки выдали жилищных кредитов на 2,02 трлн рублей.

Установленный рекорд объясняется отложенным спросом на жилье за счет низких ставок по ипотеке и стабильных цен на недвижимость. Средняя ставка по ипотеке составляет 9,6%.

В ближайшее время снижение ставок не ожидается, но в перспективе ставку планируется снизить до 8%.