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«Детский мир» откроет магазины в «Меге»
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«Детский мир» откроет магазины в «Меге» в новом формате 

РИА Недвижимость + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
"Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, к концу первого квартала 2019 года планирует открыть в "Мега Теплый Стан" магазин в новой концепции — торговый объект с большей площадью и детской развлекательной зоной, сообщил гендиректор ритейлера Владимир Чирахов.
"К концу первого квартала 2019 года мы собираемся запустить магазины в новой концепции. Это наш совместный проект с "Мега Теплый Стан": там мы откроем магазин площадью 5,6 тысячи квадратных метров и по просьбе нашего партнера сделаем большую зону детских развлечений", — рассказал он в интервью газете "Ведомости".
Чирахов добавил, что торговые центры конкурируют за трафик, в частности за покупателей с детьми, и детский магазин в хорошем торговом центре, по сути, обязателен.
Гендиректор "Детского мира" также рассказал подробности о планируемых магазинах зоотоваров.
"До конца года появятся первые зоомагазины и откроется интернет-магазин. Первые 10 магазинов мы планируем открыть в Москве, Московской области и других городах ЦФО. После этого будем принимать решение о развитии "Зоозавра" — сказал он.
По его словам, магазины площадью порядка 100-250 квадратных метров будут расположены в торговых центрах и локациях стрит-ритейла.
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