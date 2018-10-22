«Детский мир» откроет магазины в «Меге» в новом формате

"Детский мир" , крупнейший российский ритейлер детских товаров, к концу первого квартала 2019 года планирует открыть в "Мега Теплый Стан" магазин в новой концепции — торговый объект с большей площадью и детской развлекательной зоной, сообщил гендиректор ритейлера Владимир Чирахов

"К концу первого квартала 2019 года мы собираемся запустить магазины в новой концепции. Это наш совместный проект с "Мега Теплый Стан": там мы откроем магазин площадью 5,6 тысячи квадратных метров и по просьбе нашего партнера сделаем большую зону детских развлечений", — рассказал он в интервью газете "Ведомости".

Чирахов добавил, что торговые центры конкурируют за трафик, в частности за покупателей с детьми, и детский магазин в хорошем торговом центре, по сути, обязателен.

Гендиректор "Детского мира" также рассказал подробности о планируемых магазинах зоотоваров.

"До конца года появятся первые зоомагазины и откроется интернет-магазин. Первые 10 магазинов мы планируем открыть в Москве, Московской области и других городах ЦФО. После этого будем принимать решение о развитии "Зоозавра" — сказал он.

По его словам, магазины площадью порядка 100-250 квадратных метров будут расположены в торговых центрах и локациях стрит-ритейла.