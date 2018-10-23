Умные дома разоряют россиян

Все сложно

Умные решения для дома давно стали мейнстримом — их используют в своих проектах не только застройщики элитного жилья, но и девелоперы совсем недорогих проектов. Стоит ли все бросать и немедленно устанавливать smart-систему у себя дома? Эксперты уверяют, что нет. И вот почему.

Исследование компании МГТС (есть в распоряжении «Ленты.ру» ) свидетельствует о том, что с января по начало октября 2018 года трафик умных устройств клиентов компании в Москве вырос в семь раз, составив 14 миллионов гигабайт. Это сопоставимо с месячным потреблением трафика российским городом-миллионником, подчеркивают в компании. Основной причиной такой динамики в МГТС называют рост числа одновременного использования различных гаджетов в пределах одной и той же квартиры. «Общее количество подключенных к домашней сети устройств у среднестатистической московской семьи достигло рекорда — 6,5, — отмечают в компании. — Год назад их было 5,5, в 2014 году — 2,5». Отчасти тенденция объясняется распространением на рынке жилья умных технологий, позволяющих управлять домом дистанционно.

«В России рынок smart house пока формируется. При этом в мире эта отрасль заметно наращивает инвестиционную привлекательность, — рассказывает Денис Черкасов, российский технологический инвестор и предприниматель. — Сегодня на рынке smart house в нашей стране, кроме западных компаний, активно предлагают свои продукты и российские производители и разработчики, от небольших, как Rubetek, до крупных игроков — Яндекс, Мегафон и др.»

Похоже, умные решения потихоньку входят в моду — тенденции способствует и то, что smart-технологии теперь используют в своих проектах не только застройщики элитной недвижимости.

«В последнее время застройщики активно внедряют разные «фишки» и в дома стандарт-класса, — говорит Анна Моисеева, аналитик федеральной компании «Этажи». — Сейчас наибольшая доля такого предложения сосредоточена как раз в данном сегменте. Спрос есть, но самым важным фактором при покупке квартиры остается цена: каждый потребитель решает, хочет ли он доплачивать за «уникальность» и повышенный комфорт, и сколько».

Ума палата

Размер доплаты — действительно, фактор, серьезно тормозящий внедрение в российских квартирах и домах умных решений.

«Обещания продавцов, конечно, заманчивы: обычно говорится, что за пять-восемь лет система окупится полностью, и уже сразу после установки можно будет экономить треть расходов на коммунальные услуги, — говорит Валерий Кузнецов, директор по продажам RDI. — При этом сама система стоит 5-15 тысяч долларов (от 330 тысяч до миллиона рублей), и это минимум. Но даже минимальная сумма расходов на умный дом несопоставима с экономией коммуналки».

«На каждой крупной российской строительной выставке представлен минимум один проект умного дома. Многочисленные шоу-румы круглый год дают возможность ознакомиться с этой технологией всем желающим. Однако система в России до сих пор не так востребована, как могла бы», — говорит руководитель архитектурно-строительного бюро "Основы комфорта" Роман Деветьяров, отмечая, что, по его данным, средняя стоимость умного дома на загородном рынке — около миллиона рублей. «Для непонятной технологии сумма немаленькая», — резюмирует эксперт. По оценке Елены Земцовой, управляющего партнера Delta estate, в полной комплектации система умный дом даже для квартиры может обойтись в полтора-два миллиона долларов, и это без стоимости установки. Для загородного дома расход будет еще выше.

Сомнительной выглядит и идея экономии на коммунальных расходах. Опрошенные «Лентой.ру» эксперты сходятся на том, что smart-технологии эксплуатацию жилья, напротив, удорожают. Как минимум, за счет увеличения нагрузки на электросети, но не только.

«Если говорить об отоплении, расходы владельцев, например, трехкомнатной квартиры на подключение радиаторов к системе начинаются от трех тысяч долларов (около 200 тысяч рублей), — рассказывает Роман Шидлаускас, директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori. — В полторы тысячи долларов обойдутся термостаты, отвечающие за управление температурой в помещениях (три комнаты, ванная и кухня), в пятьсот — коллектор, который распределяет воду в батареи. Еще тысяча — дополнительное оборудование (трубы, байпас, контроллер и термоэлектрические приводы)».

«Те, кто желает оптимизировать потребление услуг ЖКХ, не может установить технологию smart home ввиду ее дороговизны, а те, кто может себе это позволить, не заинтересованы в экономии», — формулирует главный парадокс российского умного дома Валерий Кузнецов.

«Самый большой курьез умного дома — его безумная стоимость, — соглашается вице-президент ГК "АРИН”, руководитель жилищной программы "Переезжаем в Петербург” Николай Лавров. — Пока системы не получили массового распространения, комплекты оборудования, продаваемые у нас, переоценены в десятки раз. Но видно это только тем, кто сам разбирается в электронных системах управления чем бы то ни было. Самые продвинутые пользователи свои умные дома собирают сами, заказывая из Китая комплектующие по почте и программируя их на те или иные действия. В таких домах основная опасность для будущего покупателя — отсутствие схем установок и индивидуальный принцип программирования. Если что сломается, уже никто не разберется».

Я что-то нажал, и все исчезло

Второй минус умного дома — оборотная сторона его плюсов — это зависимость от инфраструктуры.

«Да, в умном доме человеческий фактор сводится к минимуму, однако возрастает зависимость от системы, — рассказывает Михаил Лапин, руководитель проектного офиса компании Bell Integrator. — Любая IT-технология имеет свою инфраструктуру. Если произойдет сбой, например, энергопитания, то выйдет из строя один из узлов инфраструктуры. Все это может привести к некорректной работе систем в дальнейшем, а то и к полному выходу их из строя».

«Всякая техника время от времени сбоит, — соглашается Владимир Кузнецов . — И чем техники больше, тем чаще это происходит. При сборке сложного умного конструктора нередко пытаются сэкономить, заменив детали на более дешевые аналоги. Со временем может выясниться (и это весьма вероятно), что отдельные структуры между собой конфликтуют или вовсе несовместимы». К тому же, добавляет эксперт, интернет-соединение тоже может быть нестабильным — а значит, для корректной работы всей системы потребуется иметь как минимум два (лучше три) варианта линии связи, не говоря уже о резервных источниках питания. Все это — дополнительные расходы. «Если же где-то произойдет короткое замыкание, то ремонт может вылиться в суммы, сопоставимые со стоимостью самой системы», — подчеркивает Кузнецов, добавляя, что, по-хорошему, полноценную smart-систему лучше всего проектировать вместе с жилым помещением или хотя бы монтировать еще до отделочных работ. То есть при покупке квартиры от застройщика с уже запроектированной системой (или ее отдельными решениями) получить проблемы шансы меньше, чем при установке в уже готовом жилом помещении.

Хотя и в этом случае есть свои нюансы.

«Сама идея единой технической инфраструктуры для всей бытовой техники, с одной стороны, весьма привлекательна, т.к. позволяет придя домой с работы сразу сесть и поесть горячего, выпить чаю, — рассуждает Владимир Чепелев, преподаватель израильской высшей школы IT и безопасности. — С другой, чтобы умная техника согрела еду к приходу хозяев вечером, ее надо положить в тарелки и поставить в микроволновку с утра. И она там будет тухнуть целый день».

Возможны и другие бытовые накладки, добавляет Михаил Лапин: «Например: с помощью мобильного приложения не удается подключиться к сервисам умного дома удаленно, а в итоге оказывается, что это кошка случайно выдернула необходимый кабель для передачи данных».

«Наконец, через какое-то время после подключения к системе умного дома может возникнуть проблема несовместимости ПО и оборудования, — говорит Роман Шидлаускас. — Аналогично тому, как некоторые мобильные приложения перестают работать со смартфонами после обновления операционной системы».

Ваш чайник захвачен

Кроме того, устройства, подключенные к умному дому, подвержены хакерским атакам. В 2016 году, например, специалисты по безопасности из британской компании Pen Test Partners Эндрю Тирни и Кен Манро создали вирус-вымогатель, способный взламывать умные термостаты. В результате «захваченная» батарея начинала по своему усмотрению менять температуру в помещении от минимальной до максимальной, а на дисплей управления выводилось сообщение хозяевам с требованием перечислить хакерам деньги, чтобы вернуть контроль над системой.

«Одна из самых слабых сторон систем умного дома — недостаточная информационная безопасность подключаемых к сети устройств — будь то веб-камеры, смарт-телевизоры, интеллектуальные системы контроля доступа и управления климатом, а также всевозможные датчики, сенсоры и прочая относящаяся к сфере интернета вещей (IoT) техника, — рассказывает Андрей Крупин, эксперт портала Software-Expert. — Корень проблемы в программной составляющей таких устройств, а точнее — в устаревших и уязвимых прошивках, обновления и патчи для которых в лучшем случае выходят со значительными опозданиями, а в худшем — вовсе не выпускаются разработчиками».

Возможность утечки или потери личной информации — серьезная проблема умных домашних решений, соглашается Елена Земцова:

«В любой системе есть слабые места, которыми могут воспользоваться злоумышленники: получить доступ к персональным данным, хранящимся на компьютере, производить видеонаблюдение за жильцами или полностью захватить контроль над помещением, — говорит эксперт. — Если замки в дверях подчиняются системе умный дом, открыть входную дверь через интернет также не составит труда».

Самый простой способ потерять контроль над системой умного дома — не поменять стандартный пароль, установленный производителем, говорит Владимир Чепелев.

«Проблема в том, что пользователь недостаточно информирован о сетевой безопасности, да и производители не занимаются повышением его грамотности: информация о том, что пароль нужно поменять, написала мелким шрифтом или теряется среди сотен страниц инструкции, — говорит эксперт. — В результате доступ к дому могут получить посторонние: грабители или просто идиоты (в интернете куча видео, где не обремененные лишним интеллектом орут в чужую видеоняню и пугают малышей)».

«Беспечность производителей IoT-оборудования создает благодатную почву для киберпреступников, фактически получающих беспрепятственный доступ к умной бытовой технике, которая может быть легко взломана и использована злоумышленниками, например, с целью шпионажа или дистанционного контроля за домом, — соглашается Андрей Крупин. — Самое неприятное заключается в том, что очень часто подобные проникновения остаются незамеченными».

«Советую не спешить с установкой smart-систем ввиду скорого устаревания тех решений, которые актуальны сейчас, — добавляет Роман Деветьяров. — Скажем, Apple каждый год выпускает новую модель смартфона. То же и с системой умный дом: каждый год технологии совершенствуются. А вот капитальный ремонт обычно делается не чаще, чем раз в десять лет. Значит, у заказчика есть два варианта: жить в постоянной стройке и все время устанавливать новые решения, либо смириться с устареванием системы».