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Самая дорогая дача Москвы продана за €7 миллионов
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Самая дорогая дача Москвы куплена неизвестными за семь миллионов евро 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Самая крупная сделка на рынке дач и коттеджей московского региона в третьем квартале 2018 года была заключена в поселке «Серебряный Бор». Об этом свидетельствуют материалы компании Penny Lane Realty есть в распоряжении «Ленты.ру»).
420-метровая дача на участке в восемь соток была продана по цене порядка семи миллионов евро. По такой цене лот был выставлен на продажу, отмечают в компании.
«Мы не можем раскрывать суммы сделок, — пояснил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын, — [Но] сложившаяся конъюнктура рынка не предполагает их существенного отличия от цен экспозиции».
Второе и третье места рейтинга самых крупных сделок заняли дома на Рублево-Успенском шоссе, которые экспонировались по цене 9 и 4,5 миллиона долларов соответственно.
Ранее эксперты компании представили результаты исследования, свидетельствующего о том, что за последние три года находящиеся в экспозиции высокобюджетные подмосковные домовладения упали в цене в среднем на 29 процентов.
На продажу в Московской области выставлено 2,4 тысячи домов по цене от 30 миллионов долларов и выше, уточнили в Penny Lane Realty, и 54 процента этого предложения не находит покупателя с 2015 года.
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