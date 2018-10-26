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Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
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Названы сроки начала ипотечного кризиса в России 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Первые признаки ипотечного кризиса в России могут появиться в 2019 году. Об этом говорится в пресс-релизе ипотечного сервиса «Одобри.онлайн», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 26 октября.
Основанием для кризиса, по мнению экспертов компании, может стать то, что в период с 2014-го по 2016 год российские банки выдали много рискованных ипотечных кредитов.
«Деньги выдавались заемщикам, несмотря на плохую кредитную историю и на минимальный пакет документов (…) За эти годы были выданы десятки, а то и сотни тысяч «плохих» кредитов, которые рано или поздно «выстрелят»», — говорит руководитель сервиса Екатерина Сивова.
По мнению эксперта, первая массовая волна неплатежей со стороны заемщиков, оформивших ипотеку в этот период, пройдет, скорее всего, именно в 2019 году.
«Еще раз отмечу, что портфель таких кредитов у банков колоссальный», — подчеркивает Сивова, добавляя, что в 2019-м на рынок выйдут залоговые объекты, которые будут продаваться как самими собственниками, так и через агентства недвижимости.
Изменения на рынке кредитования коснутся и политики банков в оценке платежеспособности заемщиков, которая станет более жесткой, считают в «Одобри.онлайн».
В октябре эксперты «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) подсчитали, каким должен быть уровень дохода заемщика, позволяющий спокойно обслуживать ипотечный кредит. По мнению экспертов НБКИ, рекомендованный размер семейного дохода заемщиков в октябре 2018-го составляет 70,3 тысячи рублей.
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