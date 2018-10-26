Мутко надеется на сохранение размера выплат по ЖКХ

Вице-премьер Виталий Мутко выразил надежду на сохранение размера платежей после двойного повышения тарифов ЖКХ в 2019 году. Он отметил, что индексация связана с введением нового налога на добавленную стоимостью (НДС).

Политик сообщил, что с 1 января 2019 года тарифы вырастут на 1,7%, а с 1 июля 2019 года — ещё на 2,4%. В совокупности это даст показатель не выше 4,2% инфляции, подчеркнул Мутко, пишет «КоммерсантЪ».

Ранее News.ru писал, что правительство утвердило поправки в ряде постановлений, которые позволят в следующем году поднять тарифы ЖКХ два раза, а не один, как диктует закон сейчас. Это связано с повышением НДС до 20%.