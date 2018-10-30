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Власти задумались о судьбе сараев и заборов
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Власти задумались о судьбе сараев и заборов 

Lenta.ru + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сараи, заборы, беседки, дорожки и другие объекты некапитального строительства могут лишиться статуса недвижимого имущества. Об этом рассказал директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий, которого цитирует ТАСС.
«Так, в настоящее время Гражданский кодекс РФ указывает на то, что недвижимостью признаются земельные участки, а также объекты, имеющие прочную связь с землей, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба. Однако возникает вопрос о том, должны ли такие объекты, как заборы, замощения, объекты благоустройства, дорожки называться недвижимостью?» — отметил Бутовецкий.
По его словам, министерство предлагает уточнить понятие недвижимого имущества и разъяснить его признаки. Это позволит решить важную для граждан, власти и бизнеса проблему.
«Такая неопределенность привела к большому количеству споров на практике между гражданами и организациями, предъявлением различных требований к Росреестру о включении или исключении объектов из ЕГРН, спорам организаций с ФНС России», — сказал чиновник.
Согласно предложениям Минэкономразвития, сооружение, не обладающее свойствами капитальности, будет считаться улучшением земельного участка. В случае принятия поправки будут внесены в Гражданский кодекс.
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