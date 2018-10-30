Ещё
Приезжие из двух регионов скупают жилье в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.60
$
65.55
74.90
75.05
Прогноз
29.10 – 05.11
$
66.10
75.80
Индексы и котировки Brent
76.85
+0.17 Золото
1227.50
–0.01 РТС
1112.61
+0.27
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1379
–0.0195
16.10
1.1574
29.10
24.10
19.10

Названы регионы России с активно переезжающим в Москву населением 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Около 34 процентов спроса на квартиры в Московском регионе в третьем квартале 2018 года пришлось на жителей российских регионов. Об этом говорится в материалах аналитического центра ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Лидерами по спросу на столичное жилье оказались такие регионы как Санкт-Петербург и Краснодарский край — 15 и 9,3 процента всех региональных обращений к объявлениям о продаже жилья в Москве соответственно. В число регионов с активно интересующимся покупкой недвижимости в Москве населением вошли также республика Башкортостан (5,5 процента), Свердловская область (4,6 процента) и республика Татарстан (3,5 процента).
Меньше всего потенциальных покупателей столичной недвижимости, как подсчитали в ЦИАН, проживает на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе (от 0,01 до 0,02 процента в каждом из регионов). В число аутсайдеров по интересу к столичному жилью вошли также национальные республики Северного Кавказа. Суммарно на субъекты Федерации юга России от Адыгеи до Дагестана приходится менее двух процентов активности пользователей.
Близость к столице слабо влияет на интерес к московскому рынку жилья, отмечается в материалах компании. Так, на жителей субъектов федерации, граничащих с Москвой, приходится 6,2 процента поисковых запросов. На соседей второго порядка — жителей регионов, которые граничат с областями, окружающими Подмосковье — приходится 7,7 процента запросов.
«Это связано с относительно невысоким уровнем доходов жителей регионов Центральной России, — поясняют в ЦИАН. — К примеру, на Смоленскую, Рязанскую и Ярославскую области вместе взятые приходится 2 процента пользовательской активности. Сопоставимый вклад в аудиторию сервиса поступает от расположенных за тысячи километров Приморского (1,8 процента), Хабаровского (1,5 процента), Красноярского (2,1 процента) краев и Иркутской области (2,1 процента)».
Ранее Минстрой России опубликовал приказ «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», согласно которому в третьем квартале 2018-го цены на жилье выросли в 12 регионах России. В остальных 73 субъектах федерации стоимость квадратного метра осталась неизменной.
Согласно Минстрою, самые высокие цены на жилье в октябре 2018-го были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалинской области, самые низкие — в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Саратовской области.
Последние новости
Крупнейший в мире плавучий док затонул во время ремонта «Адмирала Кузнецова» США отыскали «невидимые» российские подлодки Цены на бензин попросили повысить на пять рублей
Комментарии29
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин на грани взрыва
Силуанов успокоил богатых россиян
Россияне скупают жилье4
Россияне набрали новых кредитов на покрытие старых1
Меркель подставила «Газпром»365
Видео
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
01:05
Цены на бензин попросили поднять еще на 5 рублей
Экономика Политика
01:15
Сейф за семью замками: как хранят данные банки России
Экономика Статьи
02:12
США испугались судиться с Россией и Китаем
Экономика В мире
01:15
Россияне погрязли в долгах
Экономика Статьи
10:15
Раскрыты планы Украины по ценам на газ для населения
Личный счет
01:25
Цены на бензин уже не удержать
Экономика
03:09
Меркель обрушила евро
Рынки
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение