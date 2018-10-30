Приезжие из двух регионов скупают жилье в Москве

Названы регионы России с активно переезжающим в Москву населением

Около 34 процентов спроса на квартиры в Московском регионе в третьем квартале 2018 года пришлось на жителей российских регионов. Об этом говорится в материалах аналитического центра ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру» ).

Лидерами по спросу на столичное жилье оказались такие регионы как Санкт-Петербург и Краснодарский край — 15 и 9,3 процента всех региональных обращений к объявлениям о продаже жилья в Москве соответственно. В число регионов с активно интересующимся покупкой недвижимости в Москве населением вошли также республика Башкортостан (5,5 процента), Свердловская область (4,6 процента) и республика Татарстан (3,5 процента).

Меньше всего потенциальных покупателей столичной недвижимости, как подсчитали в ЦИАН, проживает на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе (от 0,01 до 0,02 процента в каждом из регионов). В число аутсайдеров по интересу к столичному жилью вошли также национальные республики Северного Кавказа. Суммарно на субъекты Федерации юга России от Адыгеи до Дагестана приходится менее двух процентов активности пользователей.

Близость к столице слабо влияет на интерес к московскому рынку жилья, отмечается в материалах компании. Так, на жителей субъектов федерации, граничащих с Москвой, приходится 6,2 процента поисковых запросов. На соседей второго порядка — жителей регионов, которые граничат с областями, окружающими Подмосковье — приходится 7,7 процента запросов.

«Это связано с относительно невысоким уровнем доходов жителей регионов Центральной России, — поясняют в ЦИАН. — К примеру, на Смоленскую, Рязанскую и Ярославскую области вместе взятые приходится 2 процента пользовательской активности. Сопоставимый вклад в аудиторию сервиса поступает от расположенных за тысячи километров Приморского (1,8 процента), Хабаровского (1,5 процента), Красноярского (2,1 процента) краев и Иркутской области (2,1 процента)».

Ранее Минстрой России опубликовал приказ «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», согласно которому в третьем квартале 2018-го цены на жилье выросли в 12 регионах России. В остальных 73 субъектах федерации стоимость квадратного метра осталась неизменной.

Согласно Минстрою, самые высокие цены на жилье в октябре 2018-го были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалинской области, самые низкие — в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Саратовской области.