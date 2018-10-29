The Times сообщила об иске ВТБ к «Базовому элементу» Дерипаски на $132 млн

В них говорится, что ВТБ выдал кредиты российским строительным компаниям «Трансстрой-СПб» и «Нитар», а гарантии по этим займам предоставил «Базовый элемент». Банк потребовал у компании погасить задолженность в объеме 103,2 млн фунтов стерлингов ($132,4 млн), а также выплатить проценты в 445,9 тыс. фунтов ($572 тыс.).

В материалах отмечается, что суммы «остаются непогашенными». В иске говорится, что сейчас «Трансстрой-СПб» является банкротом, отмечает издание.

Юристы Дерипаски не ответили на запрос газеты по данному иску. В банке ВТБ отказались от комментариев.