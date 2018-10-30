Названы города мира с самым дорогим жильем

За год с июня 2017-го Москва поднялась на две строчки в топ-20 городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью, заняв в рейтинге 13 место. Об этом свидетельствует исследование, подготовленное консалтинговой компанией Knight Frank и предоставленное редакции «Ленты.ру» во вторник, 30 октября.

Города были ранжированы по площади высококлассного жилья, которую можно приобрести за один миллион долларов. Первое место списка досталось Монако, где имеющий эту сумму способен купить лишь 16 квадратных метров жилой недвижимости. На второй позиции оказался Гонконг (22 «квадрата»), на третьей — Лондон (29 метров).

В десятку мегаполисов с самым дорогим жильем также попали Нью-Йорк, Сингапур, Лос-Анджелес, Париж, Сидней, Шанхай и Пекин.

Российская столица заняла в рейтинге 13 место: здесь миллиона долларов хватит на 83 квадратных метра элитной недвижимости. Москва обошла в топ-20 такие города, как Мельбурн, Ванкувер, Мумбаи, Стамбул, Майами, Мадрид и Дубай, где жилье оказалось дешевле.

Летом 2018 года в Москве был зафиксирован бум спроса на элитное жилье. Причинами ажиотажа эксперты тогда посчитали инвестиционно выгодные цены, снижение ипотечных ставок и готовность застройщиков к торгу.