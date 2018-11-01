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Власти Москвы могут сами достроить проблемный Sky House
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Власти Москвы могут сами завершить жилой долгострой Sky House 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы рассматривают вариант достройки проблемного жилого комплекса Sky House за счет городского бюджета, сообщила газета "Коммерсант".
Дольщики находящегося в высокой степени готовности долгостроя получили ответ столичного департамента градостроительной политики о перспективах сдачи домов, в котором говорится, что сейчас "прорабатываются схемы завершения работ, в том числе с участием города", написало издание.
Жилой комплекс на Мытной улице строится с 2009 года. Среди покупателей жилья в Sky House — семья экс-губернатора Тульской области и основателя сети "Седьмой континент" Владимира Груздева, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко.
В 2015 году у застройщика комплекса "Олтэр", входящего в MosCityGroup, был спор со столичной мэрией по условиям инвестконтракта на 35 миллионов долларов. А в последнее время девелопер ведет судебные разбирательства с генподрядчиком строительства АРКС, договор с которым решением суда уже расторгнут.
Как отмечается в статье, иск о расторжении подавал генподрядчик, ссылаясь на неисполнение условий договора с девелопером. Юрист застройщика рассказал изданию, что компания не согласна с решением суда и будет его оспаривать. По словам представителя компании, строительная готовность жилого комплекса составляет 90%, и оставшийся объем работ не заинтересует нового подрядчика, кроме того в два-три раза увеличатся затраты девелопера на завершение проекта.
"Город обычно заканчивает проекты силами пула своих подрядчиков, за свой счет, предварительно проведя экспертизу проекта. Мы готовы платить коммерческому подрядчику и городу, но при условии снижения требований к "Олтэр", — заявил газете представитель застройщика.
Как указывается в статье, в суде находится иск о банкротстве "Олтэр", сумма требований мэрии к девелоперу составляет 46 миллионов долларов.
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