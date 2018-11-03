Решение об управлении домами могут передать жильцам

Решение об управлении всеми домами могут передать жильцам

Жителям многоквартирных домов предлагают передать право выбора способа управления домом, независимо от количества квартир в нём. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

По Жилищному Кодексу, органом управления в многоквартирном доме является общее собрание собственников помещений. На этом собрании выбирают способ управления домом. Граждане выбирают, отдать ли это на усмотрение управляющей компании или взять ответственность на себя. Решение общего собрания является обязательным для всех собственников квартир. Автор инициативы, депутат от ЛДПР Сергей Натаров отмечает, что таким образом законодатель признаёт за любым собственником помещения в доме наличие достаточной компетенции для решения вопроса о способе управления своим имуществом.

Но согласно статье 161 Жилищного Кодекса, в «больших» многоквартирных домах, состоящих из более 30 квартир, исключается право собственников выбирать на общем собрании непосредственный способ управления жильём. Учитывая сложную ситуацию в сфере ЖКХ, вызванную в значительной мере деятельностью недобросовестных управляющих компаний, законопроект предлагает отменить ограничение по числу квартир.

Сергей Натаров отмечает, что этого ограничения не было до 2014 года. По мнению депутата, непосредственное управление многоквартирным домом имеет ряд преимуществ для жильцов. Во-первых, полномочия управления общим имуществом остаются у собственников, а не передаются управляющей компании. Во-вторых, жители оплачивают коммунальные услуги напрямую поставщикам, минуя посредников.