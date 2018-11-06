Приставы арестовали забор на Кубани

Приставы арестовали забор в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) арестовали забор, принадлежащий частному лицу. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 6 ноября.

Мужчина, проживающий в городе Горячий Ключ, задолжал знакомому порядка 50 тысяч рублей. Свои права заимодавец отстаивал в суде, который принял решение о взыскании задолженности в полном объеме.

Появившись у дома должника, судебные приставы наложили арест на забор из профнастила. Ограждение немедленно было изъято. Его предстоит оценить и выставить на продажу. Вырученные средства поступят на счет взыскателя.

Приставам нередко приходится изымать у должников имущество сомнительной ценности. В июле 2017-го в Волгограде они были вынуждены арестовать ковер гражданки, задолжавшей 30 тысяч рублей. Годом ранее в Нижегородской области сотрудники УФССП арестовали девять страусов за долги хозяина местной фермы. До этого житель Перми за долги лишился кота Арчибальда.