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Названы районы Петербурга с самым дешевым жильем
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Названы районы Петербурга с самым дешевым жильем 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самые низкие цены на жилье в Санкт-Петербурге в ноябре 2018 года зафиксированы в Колпинском районе города, самые высокие — на Петроградской стороне. Об этом говорится в материалах аналитиков портала «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Средняя стоимость стандартной петербургской квартиры (в статистике не учитывалось жилье элитного сегмента) в середине четвертого квартала 2018-го составила 7,1 миллиона рублей, средняя цена квадратного метра — 109,4 тысячи рублей.
Тройку самых дорогих районов города составили Петроградская сторона, Центральный и Василеостровский районы. Средняя стоимость квартиры в этих локациях находится на уровне 12,4 миллиона рублей, 11,3 и 9,1 миллиона рублей соответственно. Четвертую и пятую строчку заняли Адмиралтейский и Московский районы с показателями и 8,3 и 8 миллионов рублей.
Самым дешевым районом Петербурга оказался Колпинский, где средняя стоимость квартиры составляет 4,2 миллиона рублей. В «дешевую тройку» вошли также Петродворцовый и Кронштадтский районы с показателями в 4,6-4,7 миллиона за квартиру. На четвертом месте оказался Пушкинский район со средним бюджетом покупки квартиры в 6 миллионов рублей, пятую строчку занял Красносельский район, где показатель оказался близким к среднему по городу — 6,67 миллиона рублей за квартиру.
Ранее аналитики группы компаний Active составили рейтинг районов Петербурга с самыми низкими ценами на аренду жилья. По их данным, дешевле всего — до 26 тысяч рублей в месяц — квартиры обходятся съемщикам в Красносельском, Кировском, Калининском, Красногвардейском, Невском и Фрунзенском районах.
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