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Дефицитный вид жилья выявили в Подмосковье
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Дефицитный вид жилья выявили в Подмосковье 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
На первичном рынке загородного жилья Московской области не хватает коттеджей и таунхаусов, расположенных в ближнем поясе области и оцененных в семь и менее миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По наблюдениям риелторов, в Подмосковье наиболее востребованы участки без подряда (УБП) — в этом сегменте в сенятбре — октябре 2018-го было заключено 62 процента сделок. Конкуренцию УБП составляют только недорогие коттеджи и таунхаусы площадью 100-150 квадратных метров, которые в настоящее время находятся в большом дефиците.
«Столь значительный перевес УБП в структуре спроса на «загородке» появился не от хорошей жизни, — отмечают аналитики. — Это показатель застоя на рынке, связанного с финансовыми проблемами. Спрос на домовладения всегда идет за мощным качественным предложением, которое выводят крупные игроки, тогда как высокий процент продаж УБП свидетельствует о том, что на рынке почти нет девелоперов, способных предложить интересные проекты. В итоге у покупателя остается небольшой выбор. К тому же в условиях низкой платежеспособности УБП привлекают людей своей стоимостью».
В целом, по данным «ИНКОМ-Недвижимость», за первые два осенних месяца текущего года на подмосковном рынке новой загородной недвижимости было заключено на 17 процентов меньше сделок, чем за аналогичный период 2017-го. Высокие темпы продаж наблюдаются лишь в десяти процентах проектов, подсчитали аналитики.
«Сейчас происходит чистка рынка, — подчеркивают они. — С одной стороны, "вымывается" качественное предложение, с другой — выходят из игры застройщики, испытывающие серьезные финансовые проблемы. Первые плоды этого процесса мы сможем увидеть уже в следующем году».
Ранее, в конце октября, стало известно, что в ближнем Подмосковье растет доля покупателей загородной недвижимости, приобретающих коттеджи и таунхаусы не для сезонного, а для постоянного проживания. Большинство из них — москвичи.
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