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Дом-хамелеон обнаружили в Москве
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Дом-хамелеон обнаружили в Москве 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Необычный дом появился в составе одного из жилых комплексов, возводимых на территории бывшего завода ЗИЛ в Южном округе столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в среду, 7 ноября.
Главная особенность 14-этажного здания — фасады, позволяющие воспринимать его то радужно-светлым, то практически черным. Цветовой эффект обеспечивает специальный кирпич, которым облицованы стены объекта.
«Именно он дает возможность фасадам менять цвет в зависимости от освещения и погоды, — поясняется в сообщении. — Благодаря этому качеству здание уже получило название "дом-хамелеон"».
Экстерьер дома, рассчитанного на 224 квартиры, имеет еще одну особенность, архитекторы назвали ее «шестым фасадом». Увидеть «шестой» можно, посмотрев на стену с эркерами снизу-вверх. «Пятым фасадом» строители обычно называют крышу здания.
В мэрии не исключают, что нестандартное здание будет привлекать туристов, и тогда его нанесут на туристическую карту города.
Летом 2018-го полсотни необычных архитектурных объектов Москвы нанесли на напольную интерактивную карту столицы, расположенную в выставочном пространстве «Дом на Брестской». Здания были выбраны москвичами в ходе голосования на портале «Активный гражданин». В их число попали «Дом-яйцо» на Чистых прудах, «Ажурный дом» на Ленинградском проспекте и другие достопримечательности.
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