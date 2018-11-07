Ещё
На Марсе построят дома для богачей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.91
$
66.23
75.70
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.90
75.40
Индексы и котировки Brent
72.98
+0.15 Золото
1233.86
+0.22 РТС
1161.19
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
07.11
1.1496
+0.0104
24.10
1.1392
06.11
01.11
28.10

На Марсе построят дома для богачей 

News.ru 2 часа назад
Фото: «Двадцатый Век Фокс СНГ»
Принято думать, что первые люди на Марсе будут ограничены в комфорте — их будто бы ждёт размещение на базе, где будет представлено лишь самое необходимое. Однако эксперты из Университета Пенсильвании предполагают, что это будет далеко не так. В домах, даже первых, будет царить едва ли не роскошь и в обязательном порядке там будут спортивные залы и спа-салоны. Марсианская недвижимость не будет дешевой, пишет Mirror.
Особняк на Марсе может стоить 2,5 миллиона фунтов стерлингов — лучше начать откладывать деньги на покупку прямо сейчас! Эксперт по Марсу Стивен Петранек и профессор Дэвид Дингес, эксперт по человеческому поведению из Университета Пенсильвании, предполагают, что поселенцы будут жить в шикарных квартирах с тренажерными залами и даже спа-салонами. К дате запуска второго сезона проекта о Марсе на National Geographic, эксперты придумали три варианты домов на Красной планете.
Первый вариант — квартира, предназначенная для молодых специалистов. Согласно замыслу проектировщиков, у таких квартир будет общий сад, тонированные окна и заполненное водой окно на крыше. Цена марсианской квартиры, по прикидкам Петранека и Дигнеса, составит £350 000. Далее идет семейный дом в комплекте со встроенным гаражом, верандой и частным садом. Цена такого дома — £650,000. Для тех, кто ищет роскошь, эксперты приготовили особняки. Особняк, стоимость которого составит 2,5 миллиона фунтов стерлингов, может похвастаться частным садом, тренажерным залом, спа-салоном, автопортом и даже игровой комнатой.
National Geographic, кстати, опросил 2000 человек, чтобы понять, что человечество думает о жизни на Марсе. Удивительно, но 10% респондентов сказали, что с радостью переедут на Марс, если такая возможность появится завтра. Ещё 15% заявили, что покупка недвижимости на Марсе более привлекательна, чем на Земле.
Стивен Петранек прокомментировал данные опроса следующим образом:
«В конечном счёте, жизнь на Марсе должна казаться более комфортной и психологически привлекательной, чем жизнь на Земле. Когда мы сейчас делаем свои прогнозы, то мы можем только гадать, какие проекты мы фактически примем. В конечном итоге, сотни тысяч людей переедут на Красную планету».
News.ru: последние новости
Минфин РФ намерен привлечь 20 млрд рублей на рынке ОФЗ Задолженность потенциальных банкротов — 39 млрд рублей Рынок долговых бумаг РФ показывает рекордные значения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не поможет: бензин опять дорожает417
«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ328
Российский бизнес спасут за счет бюджета
Основатель «Кэшбери» покинул Россию3
Два московских банка лишились лицензий8
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
01:29
Никто не поможет: бензин опять дорожает
Экономика Статьи
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
03:30
«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ
Личный счет Недвижимость
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:27
Россиян начали наказывать за борщевик
Личный счет
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:30
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ полмиллиарда
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение