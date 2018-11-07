На Марсе построят дома для богачей

Принято думать, что первые люди на Марсе будут ограничены в комфорте — их будто бы ждёт размещение на базе, где будет представлено лишь самое необходимое. Однако эксперты из Университета Пенсильвании предполагают, что это будет далеко не так. В домах, даже первых, будет царить едва ли не роскошь и в обязательном порядке там будут спортивные залы и спа-салоны. Марсианская недвижимость не будет дешевой, пишет Mirror.

Особняк на Марсе может стоить 2,5 миллиона фунтов стерлингов — лучше начать откладывать деньги на покупку прямо сейчас! Эксперт по Марсу Стивен Петранек и профессор Дэвид Дингес, эксперт по человеческому поведению из Университета Пенсильвании, предполагают, что поселенцы будут жить в шикарных квартирах с тренажерными залами и даже спа-салонами. К дате запуска второго сезона проекта о Марсе на National Geographic , эксперты придумали три варианты домов на Красной планете.

Первый вариант — квартира, предназначенная для молодых специалистов. Согласно замыслу проектировщиков, у таких квартир будет общий сад, тонированные окна и заполненное водой окно на крыше. Цена марсианской квартиры, по прикидкам Петранека и Дигнеса, составит £350 000. Далее идет семейный дом в комплекте со встроенным гаражом, верандой и частным садом. Цена такого дома — £650,000. Для тех, кто ищет роскошь, эксперты приготовили особняки. Особняк, стоимость которого составит 2,5 миллиона фунтов стерлингов, может похвастаться частным садом, тренажерным залом, спа-салоном, автопортом и даже игровой комнатой.

National Geographic, кстати, опросил 2000 человек, чтобы понять, что человечество думает о жизни на Марсе. Удивительно, но 10% респондентов сказали, что с радостью переедут на Марс, если такая возможность появится завтра. Ещё 15% заявили, что покупка недвижимости на Марсе более привлекательна, чем на Земле.

Стивен Петранек прокомментировал данные опроса следующим образом: