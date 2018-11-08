Кудрин предупредил о падении реальных доходов россиян

По его словам, повышение НДС, повышение акцизов на бензин, риск роста цен на топливо и перенос курса на цены влияют на то, как ЦБ оценивает темпы экономического роста, а также на реальные доходы россиян и стимулы для инвестиций.

"Ожидалось, что в этом году у нас будет положительный рост и будет наблюдаться рост реальных доходов населения", — сказал Кудрин.

Он добавил, что в настоящее время есть риски, что рост доходов россиян будет нулевым или отрицательным.

Ранее Кудрин заявил, что в течение 20 лет Россия не сможет использовать при торговых расчетах с европейскими странами рубль.