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Кудрин предупредил о падении реальных доходов россиян
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Кудрин предупредил о падении реальных доходов россиян 

Газета.Ru + ещё 23 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил о риске падения доходов граждан страны в 2018 году, передает РИА «Новости».
По его словам, повышение НДС, повышение акцизов на бензин, риск роста цен на топливо и перенос курса на цены влияют на то, как ЦБ оценивает темпы экономического роста, а также на реальные доходы россиян и стимулы для инвестиций.
"Ожидалось, что в этом году у нас будет положительный рост и будет наблюдаться рост реальных доходов населения", — сказал Кудрин.
Он добавил, что в настоящее время есть риски, что рост доходов россиян будет нулевым или отрицательным.
Ранее Кудрин заявил, что в течение 20 лет Россия не сможет использовать при торговых расчетах с европейскими странами рубль.
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