Россиян выгонят из бараков

Как в России будут переселять людей из аварийного жилья

Свыше полутриллиона бюджетных рублей планирует направить правительство на переселение 530 тысяч россиян из аварийного жилья. Программа, рассчитанная на шесть лет, стартует в следующем году. Эксперты говорят, что главный вопрос — качество нового жилья, чтобы не создавалось ситуаций, когда людей переселяют из старых бараков в новые.

Власти собираются снести почти все аварийные двухэтажные бараки в стране. Об этом заявил в пятницу министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на парламентских слушаниях по расселению аварийного жилого фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Грубо говоря, в течение шести лет мы будем сносить, как мы привыкли это называть, по-простонародному, двухэтажные бараки. Этот тот фонд, с которым мы будем бороться», — пояснил глава Минстроя.

Старые двухэтажки составляют 68% от всех аварийных домов. По году постройки около половины приходится на дома, возведенные с 1946 по 1970 год, четверть — это дома, построенные до 1995 года, еще 22% — до 1945 года. В аварийный фонд попало и жилье, сданное в эксплуатацию, начиная с 1996 года. Его доля составляет 4%.

За шесть лет планируется переселить 530 тысяч человек, которые сегодня проживают в аварийных домах общей площадью 9,5 млн кв. м. Еще порядка 2,4 миллионов «квадратов» будет снесено в 2025 году.

На эти цели предполагается потратить 507,2 млрд рублей (431 миллиард будет выделен из федерального бюджета, 67,8 миллиардов составят региональные средства). Также планируется задействовать 7,3 миллиарда рублей из внебюджетных источников.

Федеральные власти уверяют, что регионам не придется увеличивать расходы на программу расселения. Софинансирование будет обеспечено за счет дотаций из центра. Этот вопрос прорабатывается совместно Минстроем, Минфином и регионами. Владимир Якушев предупредил, что объем региональных средств может меняться, потому как субъектам федерации никто не запрещает находить и привлекать дополнительные деньги на расселение аварийных домов.

По словам Якушева, к 20 июля 2019 года Минстрой должен представить еще ряд механизмов, которые потребуют внесения изменений в нормативные акты, чтобы снять ограничения для реализации программы.

Речь идет о том, чтобы уточнить критерии аварийности домов, а также определить, что относится к ветхому жилью. Термины зачастую путают, во втором случае речь идет о 60-70% износа. Как заметил Якушев, здесь нужна отдельная программа, потому как дома еще возможно «вылечить».

Также может быть рассмотрено предложение наложить ограничения на земельные участки, которые будут освобождаться после сноса аварийного фонда. Министр уточнил, что они должны использоваться под общественные пространства: скверы, парковки. Если муниципалитет и субъект приняли решение, что квартал пойдет коммерческое использование, то средства, полученные от аукциона должны вернуться в программу. В ином случае субъект Федерации может потерять квоту при распределении средств на расселение.

Инвесторы должны получать субсидию на освоение участка из государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», который, останется оператором программы (соответствующий законопроект о продлении его работы до 2026 года уже внесен в Госдуму ). Если же организация, выигравшая аукцион, не собирается ничего строить на участке, то это должен сделать муниципалитет.

Министр отметил, что регионам никто не будет навязывать конкретную программу действий по переселению. Речь идет о том, чтобы законодательно прописать регионам опции, набор инструментов.

«Хотите сносить больше — можете давать социальную ипотеку», — сказал Якушев.

При этом создание специализированного фонда может быть неплохим способом решения проблемы «аварийки».

Напомним, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 7 мая 2012 года, до 1 сентября 2017 года должно было быть расселено более 11 миллионов квадратных метров жилых домов. В мае 2017 года на Госсовете Владимир Путин дал поручение правительству РФ и регионам с 1 января 2019 года ввести постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В 2018 году, по сути, по неработающей уже программе переселение продолжилось. «С участием федерального бюджета в 21 субъекте шло расселение домов», — сказал Якушев. Он добавил, что в 11 из них входят те регионы, в которых не была завершена прошлая программа, в их числе и Московская область, которая изначально числилась в передовиках. В 13 регионах был выявлен дополнительный объем непригодных для жилья домов.

По итогам этого года, заметил Якушев, будет расселено порядка 216 тысяч «квадратов, новое жилье получат 14,5 тысяч человек. Всего за 10 лет работы было переселено порядка миллиона граждан из 16 миллионов квадратных метров, сообщил глава Фонда ЖКХ Сергей Степашин

Что касается новых механизмов, которые поручил создать президент, то Якушев отметил, что к 1 января 2019 года, когда должно все заработать, инициативы не будут подготовлены. То есть чиновники продолжат работать по старой схеме и через Фонд ЖКХ. По словам министра, „от добра добра не ищут“ и в фонде „есть люди, наработанные компетенции и четно отработанные механизмы“.

Эксперты говорят, что на новом этапе программы расселения нельзя допустить прежних ошибок. В новой программе необходимо продумать дополнительные гарантии качества строящихся домов, считает исполнительный директор центра „ЖКХ контроль“ Светлана Разворотнева.

»В том числе может быть стоит подумать о контрактах жизненного цикла при строительстве объектов, а также должны появиться требования энергоэффективности», — сказала она.

Эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил, что из-за низкой цены квадратного метра в домах качество нового жилья было низким.

«В некоторых регионах строили бараки вместо бараков», — говорит он.

Нужен контроль за регионами, уверен Беленький. Например, Московская область фальсифицировала отчетность о темпах строительства. Когда это выяснилось, уволили курирующего министра в области, сказал собеседник издания.

Большая проблема — формирование списков аварийных домов. Как признал глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин, в прошлой программе в регионах главы прятали объемы аварийного фонда.

«Иногда чиновники жульничают и не аварийные дома вносят в список, чтобы освободить дорогую землю для коммерческого проекта. Опять же должен быть контроль», — добавляет Беленький.

Разворотнева считает, что нужно подумать над созданием маневренного фонда. Должен быть и дифференцированный подход к переселению в больших и малых городах. В первом случае программа может реализоваться в том числе за счет средств инвесторов в рамках проекта развития застроенных территорий. В малых городах нужно подумать над созданием механизмов за счет аренды брошенного жилья, за которое люди годами не платят.

С учетом того, что новые механизмы и подходы еще только вырабатываются, к лету мы можем увидеть совсем новую программу переселения, не исключает Арсений Беленький.