Ставка выданной ипотеки упала до исторического минимума в сентябре

Средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в сентябре сократилась еще на 0,01 процентного пункта (п. п.) до 9,41% годовых. Это следует из статистики, опубликованной ЦБ . Всего же с начала года показатель опустился на 0,38 п. п.

Снижение произошло несмотря на рост ипотечных ставок в ряде крупнейших банков в августе-сентябре. В этот период ипотека подорожала, в частности, в Райффайзенбанке , «Уралсибе», «Абсолюте», Россельхозбанке , «Дом.рф».

По мнению аналитиков, снижение средневзвешенной ставки могло быть связано с тем, что в сентябре банки выдавали ипотеку по ранее одобренным заявкам.

«Дельтакредите», банке «Открытие», Однако уже в следующем месяце показатель может вырасти, поскольку в октябре ставки повысил лидер рынка — Сбербанк . Также стоимость ипотеки подняли банк «Абсолют» и «Связь-банк» . Кроме того, в ноябре ипотечные ставки вырастут в ВТБ Газпромбанке , сообщили их представители.

Рост ставок ипотеки неминуемо продолжится и дальше, солидарны эксперты. По словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаила Доронкина, повышения ставок банками могут отразиться на показателе средневзвешенной ставки выдачи от ЦБ уже по итогам октября. «До конца года средняя ставка по ипотечным кредитам может прибавить до 0,5 п. п. Это примерно соответствует ожидаемому нами приросту стоимости вкладов физлиц, которые остаются одним из ключевых источников фондирования ипотеки на текущий момент», — считает он.

Ставки ипотеки будут зависеть от размера ключевой ставки, на которую, в свою очередь, в ближайшее время будет влиять геополитическая ситуация вокруг России — прежде всего, возможные новые санкции США, напоминает старший аналитик БКС Сергей Суверов . Если ЦБ не будет вынужден повысить ключевую ставку вслед за такими событиями, то значительного повышения ипотечных ставок до конца года ждать не стоит, полагает он.

По мнению зампреда правления банка «Дельтакредит» Ирины Аслановой, до конца этого года средневзвешенная ставка ипотеки может достичь 10% годовых. А вот снижаться ставки ипотеки могут начать уже со II квартала 2019 г., ожидает руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко (в этом году он ждет роста средней ставки выдачи максимум до 10,5% годовых). По базовому сценарию «Эксперт РА», в следующем году ставки ипотеки снижаться не будут, не согласен Доронкин.

Размер долгов по ипотеке в сентябре продолжил расти, следует из данных ЦБ. На 1 октября портфель ипотечных кредитов, выданных под залог недвижимости, составил 6,1 трлн руб. Всего россияне должны банкам по ипотеке 6,24 трлн руб. По данным «Дом.рф», просроченная задолженность по ипотеке на срок от 90 дней снизилась за сентябрь на 0,05 п. п. до 1,89% от общего портфеля.

Как следует из статистики Центробанка, за девять месяцев этого года банки выдали ипотеки на 2,1 трлн руб., что на 38% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По оценкам аналитического центра ДОМ.РФ, за 9 месяцев 2018 г. с ипотекой заключено 55% сделок в новостройках и 46% сделок на вторичном рынке жилья.