АФК «Система» станет основным акционером группы «Эталон»

СМИ: АФК «Система» намерена стать крупнейшим акционером группы «Эталон»

Структура АФК "Система" выкупит большую часть пакета девелоперской группы "Эталон", принадлежащего семье бизнесмена Вячеслава Заренкова, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.

Принципиальных договоренностей стороны достигли, сообщили источники издания, о сделке может быть объявлено после 9 ноября: на этот день запланировано собрание совета директоров "Эталона".

Сделка может быть закрыта уже на нынешней неделе, сообщил газете один из знакомых Заренкова. Представитель АФК "Система" от комментариев отказался. Представительница девелоперской компании "Лидер инвест", принадлежащей АФК, заявила, что "Лидер инвест" не планирует покупать акции "Эталона". Представитель последнего сказал, что переговоры о продаже пакета Заренковых с "Лидер инвестом" не ведутся.

АФК "Система" выкупает не весь пакет семьи Заренкова, сообщили собеседники издания, — чуть менее 30% "Эталона", что позволит ей не делать обязательной оферты о покупке долей других акционеров. Сумма сделки собеседникам газеты не известна. Капитализация группы "Эталон" на Лондонской бирже на момент закрытия торгов составляла 643 миллиона долларов, таким образом, пакет семьи Заренкова стоил 192,9 миллиона долларов, подсчитало издание.

По данным агентства InfoLine, в 2017 году "Эталон" занял четвертое место в списке крупнейших жилых застройщиков России, отмечает издание.

ГК "Эталон" (Etalon Group) работает на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. 30,7% группы контролируется семьей основателя компании Вячеслава Заренкова, 5,7% — фондом Baring Vostok, 60,8% находятся в свободном обращении.